Miten huono Suomen heikentynyt koronatilanne on nyt? STM:n ja THL:n koronainfo kello 10

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi keskiviikkoiltana Ylellä, että Suomessa on tarkoitus aloittaa 12–15-vuotiaiden koronarokotukset. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Hallitus palaa tänään torstaina koronaneuvotteluihin Helsingin Säätytalolle usean viikon tauon jälkeen. Esillä on esimerkiksi koronapassi, jota on väläytelty aiemmin käytettyjen koronarajoitusten korvaajaksi.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi keskiviikkoiltana Ylellä, että Suomessa on tarkoitus aloittaa 12–15-vuotiaiden koronarokotukset. Ylen uutislähetyksessä ja A-studiossa vierailleen Marinin mukaan toiveena on, että päätös asiasta voitaisiin tehdä torstaina ja rokotukset aloittaa ensi viikolla. Asia on esillä valtioneuvostossa.

Marin kommentoi myös koronapassia. Sellainen voisi Marinin mukaan tulla Suomessa käyttöön aikaisintaan syys-lokakuussa. Passi voisi koskea erilaisia vapaa-ajan tilanteita ja tapahtumia, mutta ei julkisia palveluja.

"Se ei voi missään nimessä koskea julkisia palveluita tai sellaisia välttämättömiä palveluita, joita kaikkien pitää päästä käyttämään", Marin sanoi.

Valtioneuvoston viestinnän mukaan hallitus käsittelee epidemiatilannetta ja epidemian hoidossa Suomessa käytetyn hybridistrategian päivittämistä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Mika Salminen on arvioinut julkisuudessa, että koronastrategiaa päivitetään niin, että sen keskiössä eivät ole tartuntamäärät vaan mahdollisimman laaja rokotuskattavuus.

Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö sekä THL pitävät tänään ensimmäisen tiedotustilaisuuden koronatilanteesta useaan viikkoon.

THL on julkaissut edelleen kesän aikana epidemiatilanteesta muun muassa viikoittaisia raportteja verkkosivuillaan, mutta tiedotustilaisuudet ovat olleet heinäkuun ajan tauolla.

Epidemiatilanne Suomessa alkoi kesäkuun lopulla huonontua nopeasti, kun tartuntamäärät lähtivät nousuun.

Esimerkiksi aiempaa viruskantaa selvästi herkemmin leviävän deltavariantin on arvioitu vaikuttaneen tartuntamäärien kasvuun. Todetut tartunnat Suomessa ovat nyt kevään huippulukujen tasolla. Tuolloin hallitus edisti ulkonaliikkumisrajoitusten säätämistä, mutta perui esityksensä perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen.

Suomessa on kahden viime viikon aikana raportoitu noin 7 500 koronatartuntaa. Luku on lähes tuplaantunut sitä edeltäneestä kahdesta viikosta. Elokuussa myös sairaala- ja tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrä on alkanut kasvaa.

Hallitusta on kritisoitu reagoimattomuudesta tartuntamäärien kasvaessa. Tällä viikolla oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo peräänkuulutti STT:n haastattelussa hallitusta toimimaan.

Helpotusta epidemiaan on toivottu rokotusten edistymisestä. Noin kaksi kolmasosaa Suomen väestöstä on saanut ensimmäisen annoksen koronarokotetta ja runsas kolmannes toisen annoksen.