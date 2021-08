Marjanpoimijoilla todettu useita koronatartuntoja – "Ihmeellinen tapaus, mistä tartunnat ovat tulleet"

"Tässä kohdassa käsitys on, että parin viikon päästä he ovat jo metsässä takaisin töissä", kommentoi marjayhtiö Polarica AB:n toimitusjohtaja Jukka Kristo. Polarica AB on yksi yrityksestä, joiden työntekijöiden keskuudessa koronatartuntoja on ilmennyt.