THL: Tänään raportoitiin 844 uutta tartuntaa, sairaalahoidossa koronan vuoksi olevien määrä laskenut maanantaista

Kahden viime viikon aikana on raportoitu lähes 10 000 tartuntaa. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Suomessa on raportoitu tänään 844 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 9 635 tartuntaa, mikä on 4 466 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

THL:n mukaan tällä hetkellä Suomessa on koronavirustaudin vuoksi sairaalahoidossa 83 ihmistä, joista tehohoidossa on 19.

Sairaalahoidossa olevien määrä on vähentynyt yhdellätoista maanantaista, jolloin THL viimeksi tiedotti asiasta. Tehohoidossa olevien määrä on puolestaan kasvanut maanantaista kolmella.