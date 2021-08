Suomessa toiseksi korkein koronatartuntaluku sitten epidemian alun – THL: 926 uutta koronatartuntaa

LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Kahden viikon aikana on raportoitu 10000 koronatartuntaa.

Suomessa on raportoitu 926 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kyseessä on toiseksi korkein koronatartuntaluku sitten epidemian alun. Uusi ennätys päiväkohtaisissa tartunnoissa tehtiin eilen, jolloin tartuntoja raportoitiin 1 024.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 10 000 tartuntaa, mikä on noin 4 000 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 116 231.

Koronavirustartuntojen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on nyt 180, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli 107. THL:n mukaan suurin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus), jossa se on 297. Husissa ilmaantuvuus on yhä nousussa, sillä eilen luku oli 286.

Ilmaantuvuus on korkea myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä (206) ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä (197). Matalin ilmaantuvuus on Itä-Savon sairaanhoitopiirissä (45). Luvut ovat pyöristettyjä.

THL:n mukaan koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa on 88 ihmistä, joista tehohoidossa on 22. Sairaalahoidossa olevien määrä on noussut keskiviikkoisesta viidellä. Tehohoidossa on kolme ihmistä enemmän kuin keskiviikkona.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on Suomessa saanut noin 3,79 miljoonaa ihmistä eli 68,3 prosenttia väestöstä, kertoo THL.

Ensimmäisen rokoteannoksen saaneiden määrä nousi eilisestä lähes 20 000:lla.

Toisen annoksen osalta rokotuskattavuus on nyt 41,2 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 2,29 miljoonaa ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa vajaalla 46 000.