Video: "Maailman nopeimmat sohvaperunat" — nämä koirat viilettävät kilparadalla gepardin lailla, mutta kotona ne saattavat köllötellä koko päivän

Greyhound-harrastaja Milla Toivasen mukaan koirien valmentajalta vaaditaan kärsivällisyyttä. Ahneus on pahin virhe, jonka valmentaja voi tehdä.

Nopea, lapsirakas, sohvaperuna. Näillä sanoilla greyhound racingia harrastava Milla Toivanen kuvailee Tampereen Kaupin vinttikoiraradalla kiitäviä greyhoundeja. Parhaimmillaan 80 kilometrin tuntivauhtia viilettävät, englanninvinttikoirinakin tunnetut nelijalkaiset kuuluvat maailman nopeimpiin eläimiin.

Koiraharrastajat ovatkin jo 1900-luvulta asti ottaneet mittaa siitä, kenen koira on kaikkein nopein.

Greyhound racingissä koirat jaetaan kahteen luokkaan: greyhoundeihin ja whippetteihin. Molemmat kuuluvat vinttikoirien roturyhmään.

Greyhound on koirista isompi. Se painaa noin 30 kiloa ja on 60–70 senttimetriä korkea.

”Whippetit painavat 10 kilosta 20 kiloon. Korkeudeltaankin koira on huomattavasti pienempi, mutta muita eroja greyhoundeihin ei juurikaan ole”, Toivanen selittää.

Ratajuoksussa koirat juoksevat ovaalin muotoista rataa kiskoilla kulkevan ”vieheen” perässä. Koirat lähtevät kopeista, joiden portit avautuvat, kun viehe ohittaa ne. Tavallisesti yhteen lähtöön osallistuu maksimissaan kuusi koiraa.

Tampereen radalla kisataan kolmella matkalla: 280:llä, 480:llä ja 680 metrillä. Eri koirille sopivat eripituiset matkat.

”Jotkut koirat ovat kestävämpiä ja pärjäävät paremmin pitkillä matkoilla. Kaikilla kestävyys ei riitä, mutta ne pärjäävät hyvin lyhyillä matkoilla. Jonkin verran pystyy arvioimaan koiran suvun perusteella. Esimerkiksi yhden oman koiran vanhemmat olivat todella hyviä pitkällä matkalla. Toivon, että tästäkin sellainen kehkeytyy.”

Myös koiran koko kertoo paljon siitä, minkälaiset radat sille sopivat.

”Esimerkiksi Tampereen rata on profiililtaan tiukka. Isolla koiralla on hankaluuksia taipua kaarteessa. Turun rata on puolestaan profiililtaan loivempi.”

Koirien keskinopeuteen matkojen piteneminen ei merkittävästi vaikuta. Kaupin 480 metrin rataennätys (28.31 sekuntia) on keskinopeudeltaan 16,96 metriä sekunnissa, mikä on vain 0,01 heikompi kuin 280 metrin ennätys. 680 metrilläkin rataennätyksen keskinopeus on 16,47 metriä sekunnissa.

Ensimmäisen oman koiransa Toivanen hankki vuoden 2016 joulukuussa. ”Olin vain menossa katsomaan pentuja ja tutustumaan kasvattajaan, mutta sitten siinä kävi niin, että pentu tarttui mukaan”, Toivanen naureskelee.

Greyhound racing -piireissä Toivanen on ollut mukana kolme vuotta, ensiksi toimitsijana ja myöhemmin kilpailijana.

”Ensimmäisestä koirasta tuli vähän mutkien kautta kilpakoira. Nyt minulla on kolme omaa koiraa, jotka kaikki kilpailevat.”

Valmentamisen niksit Toivanen on oppinut muilta lajin harrastajilta.

”Äärimmäisen tärkeää on ollut kasvattajalta saatu tuki. Kävimme hänen kanssaan pentutreeneissä ja sain ihan valtavasti tietoa häneltä”, Toivanen kiittelee.

”Meillä on hyvin tiivis ja rehellisesti sanottuna pieni harrastajapiiri. Keneltä tahansa menetkin kysymään apua, niin sitä saat. Haluamme lajiin uusia harrastajia, jolloin vinkkejä on jaettava.”

Miten greyhoundia sitten aletaan valmentamaan kisaamista varten?

”Ihan pienestä pennusta asti tehdään leikkiharjoittelua, jotta se näkövietti herää sieltä. Pennulle heilutetaan jotain virikettä, jota se sitten innostuu jahtaamaan.”

On äärimmäisen tärkeää, että pennulle jää harjoittelusta hyvä fiilis.

”Pentu ei saa missään nimessä koskaan väsyä. Harjoittelua pitää tehdä pienestä asti, pienissä erissä.”

Vuoden ikäisenä pentu alkaa olla valmis rataharjoitteluun.

”Oman pennun kanssa harjoittelimme ensiksi käsin kelattavalla vieheellä ja tutustuimme ajotilanteeseen. Kun se alkoi sujua, siirryimme harjoittelemaan konevieheellä, että koira tottuu sen pitämään ääneen.”

Rami Marjamäki

Milla Toivanen hankki ensimmäisen greyhoundinsa vuonna 2016. Nyt hänellä on jo kolme kisaavaa koiraa, Tyyne, Varpu ja Uuno.

Kilpakumppaneihin greyhoundit totutetaan yhteisharjoittelun avulla. Takapakkejakin valmennuksessa tulee.

”Sitten sitä takapakkia otetaan, tätä harrastetaan koiran ehdoilla. Esimerkiksi oma koira alkoi alkuvuodesta arastelemaan koppiin menoa. ”

Ahneus on pahin mahdollinen virhe, jonka valmentaja voi lajissa tehdä.

”Tuloksia ei saa haluta liian nopeasti, muuten väsytät koiran. Näiden fysiikka ei ole luotu kestävyysurheilua vaan lyhyttä sprinttiä varten.”

Koirat kypsyvät kisaikään hyvin eri aikaan. Toiset saattavat olla valmiita radalle jo reilun vuoden jälkeen, toisilla ensimmäinen startti koittaa nelivuotiaana. Etenkin kilpakumppaneiden ohittaminen vaatii koiralta kanttia ja kokemusta, jota kertyy vasta iän myötä.

Kilpailutilanteissa ei koskaan voi täysin välttyä haavereilta. Radan varrella onkin aina eläinlääkäri seuraamassa koirien kuntoa.

”Riskejä tässä lajissa on, mutta rata on turvallisin paikka, missä greyhoundia voi juoksuttaa.”

Greyhound Racing Liitto perustettiin Toivasen mukaan aikoinaan juuri turvallisen ratakilpailun takaamiseksi.

”Esimerkiksi Turun radalle tehtiin vasta todella iso remontti, jotta se olisi koirille turvallinen juosta.”

Rami Marjamäki

Ratakisaan startataan kopeista, joiden ovet avautuvat vieheen viilettäessä niiden ohi.

Gepardin lailla pinkovien vinttikoirien valmennuksen olettaisi vievän rutkasti aikaa ja vaivaa. Toivasen mukaan kyseessä on yleinen harhaluulo.

”Todellisuudessa greyhoundit ovat maailman nopeimpia sohvaperunoita. Nämä valehtelematta nukkuisivat koko päivän, jos niitä ei itse veisi liikkeelle.”

Esimerkiksi pitkiä pyörälenkkejä ei greyhoundien valmennuksessa tarvita. Tärkeintä on se, että ne pääsevät vähintään kerran viikossa juoksemaan vapaana ulkona.

”Se on niille henkireikä elämässä, jolla ne nollaavat päänsä. Tämä koskee sekä kilpa- että seurakoiria.”

Ruokailunkaan suhteen ei tarvitse tehdä erityistemppuja.

”Se on hyvin treenarikohtaista. Itse syötän koirille lihaa ja nappuloita. Koirat tarvitsevat todella paljon proteiinia ja jonkin verran rasvaa, kun näiden kehon oma rasvatuotanto on lähellä nollaa.”

Luonteeltaan greyhoundit ovat helppoja, kilttejä, ja lapsirakkaita.

”En tiedä parempaa perhekoiraa. Ne tulevat lasten kanssa äärimmäisen hyvin toimeen.”