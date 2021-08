Koskelan murhasta syytetyt teinipojat olivat mielentilatutkimuksen mukaan syyntakeisia

LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Helsingin käräjäoikeus julkisti tänään Koskelan murhasta syytettyjen mielentilatutkimuksen lopputuloksen. Aluesyyttäjä Satu Pomoell (edessä) ja erikoissyyttäjä Yrjö Reenilä (kesk.) menossa murhajutun käsittelyn istuntoon Helsingin käräjäoikeudessa 13. elokuuta 2021.

Suomea järkyttäneestä Koskelan henkirikoksesta annetaan lopullinen käräjätuomio perjantaina 3. syyskuuta.

Jutun pääkäsittely päättyi tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Istunnossa julkistettiin mielentilatutkimuksen lopputulokset, jonka mukaan kolme murhasta syytettyä teinipoikaa olivat tekoaikaan syyntakeisia eli ymmärsivät tekonsa. He pysyvät edelleen vangittuina.

Kolmikkoa syytetään 16-vuotiaan pojan murhasta puistossa Koskelan sairaalan lähellä viime vuoden joulukuussa. Myös syytetyt olivat teon aikaan 16-vuotiaita.

Käräjäoikeus antoi asiassa aiemmin välituomion, jonka mukaan syytetyt olivat toimineet pääosin syytteessä kuvatulla tavalla. Lopullisessa tuomiossaan käräjäoikeus ottaa kantaa mielentilatutkimuksen tuloksiin, syytettyjen osallisuuteen, rikosnimikkeeseen ja rangaistuksiin.

Uhrin vanhempia edustava asianajaja Janne Nuutinen sanoi, että mielentilatutkimuksen lopputulos oli sellainen kuin hän oli odottanutkin.

"On selvää, että tällaisessa tapauksessa tutkimuksen tekeminen kuuluu asiaan, mutta (tulos) ei millään tavalla ollut yllätys", Nuutinen sanoi STT:lle.

Oikeudenkäynti alkoi jo helmikuussa. Nuutisen mukaan uhrin läheiset ovat pyrkineet ottamaan asiaan etäisyyttä ja menemään elämässään eteenpäin päivä kerrallaan.

"Käräjätuomio on heille merkittävä askel eteenpäin pääsyn kannalta, vaikka on todennäköistä, ettei asian käsittely (käräjätuomioon) päätykään", Nuutinen sanoi.

Syytettyjen avustajat vetosivat loppupuheenvuoroissaan tapauksen saamaan runsaaseen julkisuuteen ja sanoivat, että käräjäoikeuden pitäisi ottaa se huomioon rangaistuksia alentavana seikkana.

Puolustuksen mukaan tapahtuneesta on kirjoitettu paljon sosiaalisessa mediassa, missä myös syytettyjen nimet ovat olleet esillä.

"Tuntemattomilta on tullut viestejä (syytetyn) lähiomaisille ja (syytetylle itselleen) vankilaan, kaksikin kappaletta kirjeitä, joissa oli jopa uhkaava sävy", sanoi yhden syytetyn asianajaja Dani Palviainen.

Syyttäjät ja asianajaja Nuutinen katsovat, ettei julkisuus voi tässä tapauksessa olla rangaistuksen lieventämisperuste.

"Syyttäjät totesivat hyvin, että kun on kyse tämän tyyppisestä raa'asta väkivallasta ja hyvin nuorista ihmisistä, on ymmärrettävää, että se herättää keskustelua ja julkisuutta. Mutta se on normaali seuraus tällaisesta toiminnasta eikä sitä pidä ottaa lieventävänä seikkana huomioon", Nuutinen sanoi.

Mielentilatutkimuksessa arvioidaan syytetyn syyntakeisuutta eli sitä, pystyikö hän rikoksen tekohetkellä ymmärtämään tekonsa luonteen, oikeudenvastaisuuden ja seuraukset ja kontrolloimaan omaa käytöstään. Käräjäoikeus katsoi, että syytettyjen mielentilan tutkiminen oli perusteltua heidän ikänsä sekä teon laadun takia.

Maaliskuisen välituomion mukaan kolmikko kohdisti uhriin pitkäaikaista, moninaista ja voimakasta väkivaltaa. Pojat kokoontuivat puistoon perjantaina 4. joulukuuta yhden syytetyn syntymäpäivän takia. Oikeuden mukaan syytetyt suunnittelivat ennakkoon juottavansa uhrin humalaan ja kohdistavansa tähän väkivaltaa.

Väkivalta kesti oikeuden mukaan noin kolme tuntia. Sen jälkeen syytetyt poistuivat paikalta ja jättivät tiedottoman uhrin makaamaan maahan. Oikeuden mukaan uhrin kehossa oli yli sata vammaa.

Kaksi syytetyistä tunsi uhrin päiväkodista lähtien. Kolmas syytetty tutustui tähän vasta syksyllä. Syyttäjä vaatii uhrin vähiten aikaa tunteneelle syytetylle, jonka se katsoo osallistuneen väkivaltaan eniten, 12 vuoden vankeusrangaistusta. Kahdelle muulle vaaditaan 11 vuoden sekä yhdeksän ja puolen vuoden vankeusrangaistuksia.

Syytetyt ovat kiistäneet murhan, mutta myöntäneet väkivallan vähäisempinä rikoksina.