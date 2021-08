THL: Suomessa on raportoitu 673 uutta koronatartuntaa

Tartuntamäärä kasvoi 2 672 tapauksella edelliseen kahteen viikkoon verrattuna. Koronavirukseen liitettyjä kuolintapauksia on kirjattu yhteensä 1 008.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu pandemian aikana Suomessa reilut 119 000.

Suomessa on raportoitu 673 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 10 235 tartuntaa, mikä on 2 672 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koronatartunnan vuoksi sairaalahoidossa on Suomessa 106 ihmistä, joista 29 on tehohoidossa.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on Suomessa kuollut yhteensä 1 008 ihmistä.

