IL: Tavaratalo Kärkkäisen kauppias Juha Kärkkäinen kehottaa työntekijöitään olemaan ottamatta koronarokotetta

Sanne Katainen

Koronarokotteiden havaitut sivuvaikutukset ovat olleet Fimean mukaan lieviä ja vähäisiä. Kuvituskuva,

Kärkkäinen -tavarataloketjustaan tunnettu Juha Kärkkäinen kehottaa työntekijöitään jättämään koronavirusrokotteen ottamatta, kertoo Iltalehti sivuillaan.

Kärkkäinen perustelee kehotustaan Iltalehdelle sillä, että hänen oman tutkimuksensa mukaan rokotteilla olisi runsaasti sivuvaikutuksia. Esimerkiksi lääkevirasto Fimean mukaan sivuvaikutukset ovat kuitenkin harvinaisia.

Perusteluidensa vakuutena Kärkkäinen on esittänyt valemedia MV-lehden artikkelia.

Rokotteen ottaminen ei kuitenkaan Kärkkäisen mukaan vaikuta työntekijän asemaan organisaatiossa.

"Se on jokaisen henkilökohtainen asia ottaa tai olla ottamatta. Maskin käyttäminen on sama asia. Saa käyttää tai olla käyttämättä. Asiakaskin saa käyttää tai olla käyttämättä. Työnantaja ei painosta meillä mihinkään maskin käyttöön, vaan se on vapaaehtoista", Kärkkäinen kommentoi.

hänen arvionsa mukaan noin puolet yhtiön työntekijöistä olisi ottanut rokotteen.

IL:n juttu: Tavaratalo Kärkkäinen kehotti työntekijöitä kieltäytymään rokotuksesta – Liitto tyrmää: ”Edesvastuutonta”