Ministeri Kurvinen Twitterissä: Kahden metrin turvavälivaatimuksesta ja lohkoista luovutaan

Ministeri Kurvisen mukaan kulttuuri- ja tapahtuma-alan rajoitusten järkevöittäminen etenee. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) lupaa Twitterissä, että kulttuuri- ja tapahtuma-alalla luovutaan kahden metrin turvavälivaatimuksesta ja "mahdottomista" lohkoista.

Hänen mukaansa sosiaali- ja terveysministeriöltä tulossa oleva ohjauskirje alueviranomaisille vastaa sekä hänen että hänen johtamansa opetus- ja kulttuuriministeriön linjaa.

"Kulttuuri- ja tapahtuma-alan rajoitusten järkevöittäminen etenee viimein", hän sanoo.

Kurvisen mukaan tavoitteena on aluksi kaikkein turvallisimpien tapahtumien tekeminen mahdolliseksi.

Hän odottaa, että koronapassin valmistelu etenee myös ripeästi. Ala tarvitsee hänen mukaansa myös näkymän, milloin rajoituksista voidaan luopua kokonaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on lähettämässä ohjauskirjeen tapahtumarajoituksista alueviranomaisille nopealla aikataululla, kertoi aiemmin ministeriöstä johtaja Pasi Pohjola. Hänen mukaansa kirjeestä tullaan kuulemaan "lähihetkinä".

Hänen mukaansa ministeriö pyrkii ohjauksella mahdollistamaan nykyistä lievemmät rajoitukset yleisötapahtumiin muun muassa pääkaupunkiseudulla.

"Kuntia ja aluehallintovirastoja ohjataan riskiarvioon perustuen tekemään päätöksiä, joissa huomioidaan yksittäisen tapahtuman muodostama riski koronatartunnoille", Pohjola sanoo.

Riskiarvion olisi määrä mahdollistaa nykyistä väljemmät rajoitustoimet yleisötapahtumissa. Tämän enempää Pohjola ei ohjauskirjeen sisältöä etukäteen avannut.

Hän kertoi asiasta STM:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteisessä tiedotustilaisuudessa.

Strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä lisäsi, että yksittäisen tapahtuman muodostaman tartuntariskin arvioinnissa on kaksi osaa.

"Ensinnäkin on arvioitava tilanteeseen liittyvä suora tartuntariski sen perusteella, mitä olemme epidemiassa tähän mennessä oppineet. Toinen osa on, mitä mahdollisuuksia tilanteessa on toteuttaa terveysturvallisia toimintatapoja", Voipio-Pulkki sanoo.

Ministeriön ohjauskirje ei ole juridisesti sitova. Sillä on kuitenkin merkitystä, koska tartuntatautilain mukaan yleisen tason ohjeistus ja neuvonta kuuluu STM:lle. Päätösvalta muun muassa tapahtumia koskevista rajoituksista on viime kädessä alueellisilla viranomaisilla.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) tiukensi muun muassa yleisötapahtumia koskevia rajoituksia pääkaupunkiseudulla viime torstaina. Rajoitukset astuvat voimaan huomenna perjantaina.

Uudet määräykset esimerkiksi edellyttävät, että sisällä järjestettävissä yleisötapahtumissa, joissa on yli 25 osallistujaa, katsomo täytyy lohkoa erillisiin 25 hengen osiin.

Rajoitus on herättänyt paljon keskustelua kulttuurialalla. Suomen Kansallisooppera on ilmoittanut, ettei se aio noudattaa vaatimusta katsomolohkoista perjantaina esitettävässä Cavalleria Rusticana & Pajatso -teosparin ensi-illassaan.

Keskiviikkona Etelä-Suomen avi ilmoitti, ettei kuluvan viikon aikana ole luvassa enää uusia tapahtumiin liittyviä määräyksiä.