THL: Suomessa on todettu 684 uutta koronatartuntaa – sairaalahoidossa 99 ihmistä

Koronan ilmaantuvuus on edelleen suurinta Husin alueella.

Kaikkiaan Suomessa on raportoitu reilut 120 000 koronatartuntaa. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Suomessa on raportoitu 684 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 9 993 tartuntaa, mikä on 1 538 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Suomessa on koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi sairaalahoidossa 99 ihmistä. Heistä 29 on tehohoidossa. Eilen sairaalahoidossa kerrottiin vastaavasti olevan 106 ihmistä. Tehohoidossa koronan vuoksi olevien lukumääräksi kerrottiin 29.

Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa pandemian aikana reilut 120 000.

Koronaviruksen valtakunnallinen ilmaantuvuus on Suomessa 180 tartuntaa 100 000 asukasta kohden viimeksi kuluneilta kahdelta viikolta. Tätä edeltäviltä kahdelta viikolta ilmaantuvuusluku oli 153. Luvut ovat pyöristettyjä.

Eniten koronaa jyllää edelleen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella, jossa taudin ilmaantuvuusluku on 303. Seuraavaksi eniten koronatartuntoja suhteessa asukaslukuun on Lapin (265), Varsinais-Suomen (190) ja Pirkanmaan (157) sairaanhoitopiirien alueilla.

Vähiten tartuntoja väkilukuun suhteutettuna on puolestaan Ahvenanmaan (63), Länsi-Pohjan (65) ja Pohjois-Karjalan (66) sairaanhoitopiireissä.

Sairaanhoitopiireistä Kainuun, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Varsinais-Suomen ja Ahvenanmaan ilmaantuvuusluvut ovat laskeneet kahden viikon tarkastelujaksojen välillä.