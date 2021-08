Pallokentillä on ankara pula erotuomareista – osa jättää viheltämisen yleisöltä saadun törkeän palautteen takia

Petri Blomqvist

Erotuomarit joutuvat otteluissa tiukkojen paikkojen eteen, ja joskus pelaajilta saattaa tulla ankaraakin palautetta. Viime viikolla pelatussa Komeetat-Blackbird -ottelussa käyttäydyttiin toimittajan havaintojen perusteella asiallisesti.

Kaikki pelit perustuvat pohjimmiltaan sääntöihin: mitä pelissä saa tehdä, mitä ei saa tehdä ja mitä saa jättää tekemättä.

Yleensä näitä sääntöjä tarvitaan valvomaan riippumaton osapuoli, joka tuntee pelin säännöt. Tarvitaan siis tuomareita. Mutta mitä jos tuomareita ei olekaan tarjolla?

Suomessa pelataan vuoden aikana useita tuhansia jalkapallo- ja futsal-otteluita kymmenillä eri sarjatasoilla. Pelattujen otteluiden määrä on kasvanut vuosi vuodelta, mutta tuomareita järjestelmään ei ole saatu samaa tahtia. Lähtökohtaisesti tuomarien estellisyysaste on maassa 30–40 prosenttia, eli pahimmillaan vain 60 prosenttia koulutuksen saaneista tuomareista on kulloinkin käytettävissä otteluihin.

Maaseudun Tulevaisuus tiedusteli Palloliiton eteläisen-, itäisen- pohjoisen- ja läntisen alueen erotuomariasiantuntijoilta, miltä tuomaritilanne milläkin Palloliiton alueella näyttää. Vastauksien perusteella tuomaripula on oikea ongelma, josta kärsitään etenkin isojen asustuskeskusten ulkopuolella.

Eteläisellä alueella tilanne erotuomariasiantuntijoiden Antti Munukan ja Mika Peltolan mukaan on todella huono. Kaikkiin peliin ei yksinkertaisesti ole tuomareita tarjolla.

”Esimerkiksi tänä aamuna lähetin 60:een illalla pelattavaan otteluun viestin, että paikalle ei ole tulossa erotuomaria”, Munukka päivitteli viikko sitten perjantaina.

Suurin osa ilman erotuomaria jääneistä otteluista oli niin sanotun pienen kentän pelejä, eli lasten ja nuorten otteluita. Näissä otteluissa esimerkiksi seuratoimija voi tarvittaessa toimia erotuomarina.

”Niiden lisäksi on joka päivä ison kentän pelejä, joihin pitää vielä saman päivän aikana etsiä erotuomaria, jotta ne pystytään pelaamaan. Otteluita, missä on normaalisti erotuomari ja kaksi avustavaa erotuomaria, on jouduttu vetämään yhdellä erotuomarilla.”

Osa eteläisen alueen ongelmista juontuu vuonna 2020 tapahtuneeseen Palloliiton alueellisten piirien lakkauttamiseen. Tuolloin piirit ja Palloliitto yhdistyivät yhdeksi valtakunnalliseksi organisaatioksi. Yhdistymisen jälkeen entisellä Helsingin piirin alueella viheltäneille tuomareille on alkanut kertyä otteluita myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, mikä on osaltaan kasvattanut yksittäisille tuomareille kertyvää työtaakkaa.

”Mitä korkeampi luokitus on, niin sitä kauemmaksi pelejä tulee”, Peltola kertoo

Hänen mukaansa kaikille tuomareille tilanne ei ole ollut mieleinen, mikä on osittain saattanut vaikuttaa tuomareiden aktiivisuuteen.

Keskimäärin tuomari viheltää Peltolan mukaan eteläisellä alueella 30–40 peliä vuodessa. Aktiivisimmille tuomareille kertyvät ottelumäärät ovat huomattavasti korkeampia.

”Korkein ottelumäärä vuoden aikana taitaa olla jossain 250–300 ottelun välillä. Ne ovat sellaisia kavereita, että ne viheltävät 50–60 peliä kuukaudessa, joka ilta 2–3 matsia. He ovat meidän toiminnan kannalta kultaakin kalliimpia”, Peltola toteaa.

Monet aktiivisimmasta tuomareista ovat Peltolan mukaan varttuneempaa ikäpolvea, jolla vihellysvuosia on todennäköisesti enemmän takana kuin edessä.

Eteläisellä alueella tuomaritoimintaan tulee vuosittain lisää noin 100 uutta tuomaria. Peltolan karkean arvion mukaan saman verran myös lopettaa vuosittain tuomaritoiminnan.

Syitä lopettamispäätöksille on monia. Ikävä kyllä aina päätöksen takana ei ole pelkästään tuomarin oma tahto: välillä ulkopuolelta tullut paine on ajanut tuomareita lopettamispäätökseen

”Viime vuonna pääkaupunkiseudun alueella neljä tuomaria lopetti toiminnan sen takia, että pelaajien ja katsojien käyttäytyminen heitä kohtaan oli niin törkeää.”

Joitakin tuomareita on Peltolan mukaan esimerkiksi huoriteltu otteluiden aikana. Tätä tapahtuu myös lasten- ja nuorten sarjoissa.

”On aivan käsittämätöntä, miten aikuisilla ihmisillä nämä asiat menevät tunteisiin, että käytös menee tällaiseksi. Prosentuaalisesti määrä on pieni verrattuna ottelumäärään, mutta niitä tulee.”

Huono käyttäytyminen ei ole pelkästään eteläisen alueen ongelma. Itäisen alueen erotuomariasiantuntija Timo Onatsun mukaan joidenkin tuomareiden lopettamispäätöksistä on rivien välistä luettavissa, että taustalla on saatu asiaton palaute. Törkeyksiä saavat osakseen myös nuoret, ensimmäisiä otteluita viheltävät erotuomarit.

”Matalalla kynnyksellä puututaan siihen, jos pelikentillä kuka tahansa alkaa huutelemaan. Erotuomaritkin tekevät ensimmäisissä otteluissaan varmasti virheitä, mutta ei se huutaminen siihen mitään auta:”

Tuomareiden rohkeudesta puuttua yleisön huonoon käytökseen onkin kantautunut Onatsun korviin myös positiivisia tarinoita.

”Joku oli käynyt sanomassa huonosti käyttäytyneelle vanhemmalle, että ”voit jatkaa viheltämistä tai lopettaa tuon huutamisen. Olen toista kertaa viheltämässä, ja ymmärrät varmaan sen, ettei teidänkään pelaajat ole ihan täydellisesti toimineet”.

Petri Blomqvist

Erotuomariasiantuntija Timo Onatsun mukaan erotuomaripula keskittyy tietyille alueille. Esimerkiksi Iisalmessa kolmosdivisioonan otteluihin on jouduttu kutsumaan tuomareita Kuopiosta.

Kokonaisuudessaan itäisen alueella erotuomaritilanne on heikentynyt kesän aikana.

”Erotuomareiden käytettävyys on tippunut. 40 prosenttia tuomareista on alueilla täysin esteellisiä, meillä se on 30 prosenttia.”

Onatsun mukaan ongelmat keskittyvät tietyille alueille, yleensä isoimpien asutuskeskusten ulkopuolelle. Esimerkiksi Iisalmella tuomareiden määrä on vähäinen verrattuna pelattujen pelien määrään.

”Paikkakunnalla pelaa kaksi kolmosen joukkuetta, mutta paikkakunnalla ei ole yhtään kolmosen viheltäjää.”

Tuomareita joudutaankin ajattamaan Iisalmeen tunnin matkan päässä sijaitsevasta Kuopiosta. Toisaalta esimerkiksi Keski-Suomessa tuomaritilanne on kohentunut sen verran, että esimerkiksi vitosdivarin otteluita voidaan viheltää kolmen tuomarin voimin.

”Sitä vedettiin aikaisemmin yhden tuomarin voimin monta vuotta.”

Keskimäärin pelejä kertyy itäisellä alueella futsal mukaan laskien noin 50 kappaletta vuodessa.

”138 peliä on meillä eniten viheltäneen tuomarin ottelumäärä.”

Läntisen alueen erotuomariasiantuntija Roope Nutikan mukaan tilanne erotuomaritilanne on alueella hyvin vaihteleva.

”Meillä on paikkakuntia, joissa tilanne on ok, mutta myös paikkakuntia, joissa tilanne on huono. Kokonaisuutena tilanne on huonohko, eli tuomareista on pulaa. Tästä syystä joudumme ajattamaan tuomareita välillä jopa kohtuuttoman kaukaa otteluihin.”

Tilanne on viime vuosien aikana mennyt yhä enemmän huonoon suuntaan.

”Samaan aikaan kun erotuomareiden määrä on laskenut, niin ottelumäärä on pysynyt samana tai noussut hieman, joten se vielä heikentää tilannetta. Erotuomareiden kuormitus on kasvanut.”

Sarjatasot vaikuttavat jonkin verran tarjolla olevien tuomarien määrään.

”Ylempien sarjojen otteluihin löytyy mukavasti tuomareita, mutta aikuisten alempien tasojen sekä aivan nuorimpien otteluiden kanssa on haasteita. Aina ei saada jokaiseen otteluun riittävän laadukasta erotuomaria tai erotuomarikolmikkoa.”

Petri Blomqvist

Etenkin avustavista erotuomareista joudutaan tinkimään monilla sarjatasoilla.

Läntisellä alueella otteluita ei kerry tuomareille aivan yhtä paljon kuin esimerkiksi eteläisellä alueella.

”Keskimääräinen ottelumäärä kaudessa on suunnilleen 20–30 ottelua ja suurin ottelumäärä on ollut noin 200 ottelua. Pisimmät ottelumatkat ovat noin sata kilometriä suuntaansa.”

Vaikka tuomareista onkin pulaa, tulee Nutikan mukaan vain harvoin vastaan tilanteita, joissa tuomaria ei saada ollenkaan ottelupaikalle

”Sen sijaan monesti tulee tilanteita vastaan, että sama tuomari hoitaa 2–3 ottelua päivässä. Tai että joudumme kolmen tuomarin sijaan käyttämään vain yhtä erotuomaria otteluissa, jotta jokaiseen otteluun saadaan tuomari. Erityisesti syksyn viikonloppuina on tällaisia haasteita.”

Pohjoisella alueella tilanne ei erotuomariasiantuntija Klaus Kuljun kommenttien perusteella ole yhtä haastava kuin lännessä. Erotuomaritilanne on alueella ”hyvän ja tyydyttävän välimaastossa”.

”Välillä tiukkoina viikonloppuina voi olla vaikeaa löytää kolmikko kaikkiin peleihin. Saatavuus myös vaihtelee alueittain. Tilanne voisi olla parempikin, mutta tälläkin pärjätään.”

Erotuomarien määrä on alueella pysynyt samassa useamman vuoden. Sarjatasojen välillä ei ole erotuomarien suhteen suuria erovaisuuksia. Tiukinta tekee

Pohjoisella alueella, missä erotuomarit viheltävät keskimäärin 20 ottelua per vuosi. Enimmillään vihellettäviä pelejä on kertynyt yhdelle tuomarille vuodessa vähän päälle 100 kappaletta

”Pisimpiä otteluihin ajettuja matkoja on ollut alueen otteluissa 150 kilometriä yhteen suuntaan.”

Miten valtakunnallista erotuomaripulaa pitäisi lähteä ratkaisemaan? Yhtenä mahdollisuutena Kulju nostaa esille tuomaroinnin mainostamisen kesätyönä. Monet uusista tuomareista ovatkin nuoria, itsekin yhä pelaavia jalkapalloilijoita.

”Tässä on mahdollisuus tienata ylimääräistä, sekä saada hyviä ihmiskontakteja ja uusia kavereita.”

Samoilla linjoilla on myös Onatsu. Esimerkiksi Lappeenrannan seudulla olevaa tuomaripulaa on yritetty helpottaa panostamalla televisio- ja sosiaalisen median markkinointiin.

”Sitä kautta saatiin sinne uusia tuomareita.”

Nutikan mukaan tilanteen korjaamiseksi tarvitaan järeitä toimia. Sekä Palloliiton että seurojen pitää ryhtyä toimiin.

”Erotuomaritoimintaa tulisi arvostaa jokaisella tasolla myös Palloliiton sisällä enemmän. Seurat pitäisi saada ymmärtämään se, että heidän olisi olla edes jollain tavalla aktiivisia uusien erotuomareiden rekrytoinnissa. Suurin osa uusista koulutettavista erotuomareista on nykyisiä tai entisiä pelaajia. Tietoa pitäisi saada enemmän potentiaalisille uusille tuomareille.”

Muuten aletaan Nutikan mukaan lähestyä kriittistä tilannetta, jossa joidenkin pelien osalta joudutaan ilmoittamaan, ettei niihin ole erotuomareita.

”Jos ajaudumme sellaiseen tilanteeseen, niin se on koko lajiyhteisön ongelma. Tähän asiaan pitäisi herätä ennen kuin on liian myöhäistä, eikä tätä asiaa ratkaise muutama erotuomariasiantuntija tai erotuomarikoordinaattori.”