THL: Suomessa on todettu 503 uutta koronatartuntaa – puolessa sairaanhoitopiireistä ilmaantuvuusluku alle sadan

Koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa pandemian aikana noin 122 000. Lehtikuva / Mikko Stig

Suomessa on raportoitu 503 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 9 678 tartuntaa, mikä on 527 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Taudin valtakunnallinen ilmaantuvuus on nyt 175 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden viimeksi kuluneiden kahden viikon ajalta. Tätä edeltävien kahden viikon aikana ilmaantuvuusluku oli 165. Luvut ovat pyöristettyjä.

Sairaanhoitopiirit ovat jakautuneet likimain kahteen yhtä suureen leiriin sen mukaan, kuinka paljon korona niissä jyllää. Kymmenessä sairaanhoitopiirissä taudin ilmaantuvuusluku on nyt yli sata.

Nämä ovat Helsingin ja Uudenmaan (299), Lapin (196), Varsinais-Suomen (182), Kainuun (160), Pohjois-Pohjanmaan (146), Etelä-Karjalan (144), Pirkanmaan (142), Keski-Suomen (110), Kymenlaakson (107) ja Kanta-Hämeen (105) sairaanhoitopiirit.

Lopuissa 11 sairaanhoitopiirissä ilmaantuvuusluku puolestaan on alle sadan. Alueet ovat Länsi-Pohja (50), Ahvenanmaa (53), Pohjois-Karjala (64), Pohjois-Savo (65), Etelä-Pohjanmaa (74), Keski-Pohjanmaa (75), Etelä-Savo (81), Päijät-Häme (83), Itä-Savo (95), Satakunta (97) ja Vaasa (99).

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa pandemian aikana noin 122 000.