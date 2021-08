Ulkoministeri Haavisto: Suomi saanut lähes puolet Afganistanista evakuoitavista turvaan

Haaviston mukaan tänään on evakuoitu yli 50 ihmisen ryhmä, ja tätä ennen evakuoituja oli noin 60.

Suomi on saanut evakuoitua Afganistanista yhteensä noin 110 ihmistä, kertoo ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.). Haavisto kertoi asiasta ulkoministeriön, Puolustusvoimien ja maahanmuuttoviraston (Migri) yhteisessä tiedotustilaisuudessa sunnuntaina alkuillasta.

Haaviston mukaan tänään on evakuoitu yli 50 ihmisen ryhmä, ja tätä ennen evakuoituja oli noin 60. Yhteensä evakuoitavia on noin 240, joten evakuoiduista on saatu turvaan lähes puolet, Haavisto sanoi.

Haaviston mukaan ulkoministeriön virkamiesjoukon toimintakyky Kabulissa moninkertaistui eilen sen saatua avuksi Puolustusvoimien suojausjoukon.

Puolustusvoimien suojausjoukko Kabulissa koottu muun muassa Maavoimista, Ilmavoimista ja useista esikunnista

Puolustusvoimat on valinnut Afganistanin pääkaupunki Kabuliin lähetetyn henkilöstön asiantuntemus edellä, luonnehtii valmiuspäällikkö, prikaatikenraali Kari Nisula Puolustusvoimien pääesikunnasta.

Nisulan mukaan vaativissa tehtävissä käytetään tarvittaessa myös Puolustusvoimien erikoisjoukkojen henkilöstöä. Hän kuitenkin lisäsi ulkoministeriön kanssa yhdessä pidetyssä tiedotustilaisuudessa, että kyse on laajemmasta kokonaisuudesta.

Nisulan mukaan suojausjoukkoon ja sen tukemiseen tarvittaviin osiin käytetään Puolustusvoimien henkilökuntaa Maavoimista, Ilmavoimista, Puolustusvoimien logistiikan ja johtamisjärjestelmän henkilöstöä sekä suomalaista henkilöstöä koti- ja ulkomaisista esikunnista.