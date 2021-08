Silja Symphony palaa risteilemään Helsingin ja Tukholman väliä puolentoista vuoden tauon jälkeen

Tallink Siljan toimitusjohtajan mukaan nyt on hyvä aika matkustaa, koska Tukholmassa ja Tallinnassa on rauhallista.

Ruotsiin voi matkustaa Suomesta ilman testejä ja karanteenia. Ruotsista Suomeen pääsee kahdella rokotteella myös yhtä helposti.

Silja Symphony palaa liikennöimään Helsingin ja Tukholman väliä 28.8.2021. Liikennöinti Helsingin ja Tukholman välillä oli koronan aiheuttamien matkustusrajoitusten takia pysähdyksissä.

Sisaralus Silja Serenade palasi liikennöimään reittiä elokuun alussa. Kesällä Silja Symphony risteili Ruotsissa 24 Ruotsin sisäistä risteilyä.

”Huomaamme matkojen varausmäärissä sekä nettisivujemme vierailumäärissä piristymisen merkkiä. Uskomme, että nyt kun yhä isompi osa suomalaisista on saanut kaksi rokotetta, uskaltavat hekin matkustaa ruotsalaisten, virolaisten ja muiden eurooppalaisten tapaan”, sanoo Tallink Silja Oy:n toimitusjohtaja Margus Schults.

”Nyt jos koskaan pitäisi risteillä tai tehdä päivämatka Tukholmaan tai Tallinnaan! Kohteissa ja laivoilla on todella rauhallista. Etäisyyttä muihin matkustajiin on isoilla laivoillamme helppo pitää. Suomalaisilla on patoutunutta matkustustarvetta ja lyhytkin irtiotto arjesta naapurimaihin piristää alkavaa syksyä”, sanoo Margus Schults.