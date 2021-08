THL: Suomessa on todettu 574 uutta koronatartuntaa – Asiantuntijaryhmä ryhtyy tutkimaan pitkäkestoisesta koronataudista kertyvää tietoa

LEHTIKUVA / SILJA-RIIKKA SEPPÄL

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa jo lähemmäs 124 000.

Suomessa on todettu 574 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 9 510 tartuntaa, mikä on 207 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

THL:n mukaan Suomessa on koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa 98 ihmistä, joista tehohoidossa 23. Sairaalahoidossa olevien määrä on laskenut maanantaista kolmella. Tehohoidossa on sama määrä ihmisiä kuin maanantaina.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on tänään asettanut asiantuntijaryhmän tutkimaan pitkäkestoista koronatautia. Ryhmän tehtävänä on seurata ja analysoida pitkäkestoisesta koronasta kertyvää tietoa sekä kokemusta.

Pitkäkestoisella koronataudilla tarkoitetaan koronavirusinfektioon liittyvää oireilua, joka voi jatkua kuukausia taudin akuutin vaiheen jälkeen. Arvioiden mukaan vähintään joka kymmenes taudille sairastuneista saa pitkäkestoisia oireita.

STM:llä on käynnissä tiedotustilaisuus, jossa kerrotaan, mitä pitkittyneestä koronasta nyt tiedetään ja miten tätä tietoa saadaan käyttöön päätöksenteossa Suomessa.