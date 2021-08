Koronatartuntan saajia raportoitu Suomessa 650 – Etätyösuositus jatkuu syyskuun loppuun kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla

Petteri Kivimäki

Etätyötä suositellaan toistaiseksi jatkettavan koko Suomessa ja erityisesti taudin kiihtymis- ja leviämisalueilla. Pihtiputaalla vanha apteekin rakennus muuttui ”Hubteekiksi” eli avoimeksi etätyötilaksi.

Etätyösuositusta jatketaan terveysviranomaisten suosituksesta kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla syyskuun loppuun asti. Etätyösuositusta ei esitetä nyt muutettavaksi, sillä koronarokotuskattavuus ei ole epidemiatilanteeseen nähden tarpeeksi riittävä.

Koska rokotuskattavuus on kuitenkin nousussa, valmistelutyö etätyöstä hybridityöhön siirtymisestä aloitetaan välittömästi.

"Kohtaamisten vähentyminen työtehtävissä ja rokotuskattavuuden nousu on auttanut tautitilannetta. Valmistelu siirtymisestä hybridityömalliin aloitetaan välittömästi, niin että kaikkien osalta saadaan hyvä lopputulos", sanoi torstaiaamun tiedotustilaisuudessa osastopäällikkö Juha Sarkio valtiovarainministeriöstä.

Etätyösuosituksen voimassaolon tarpeellisuutta arvioidaan uudelleen syyskuun puolivälissä.

Suomessa raportoidaan tänään 650 uutta koronatartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Mika Salminen tiedotustilaisuudessa. Salminen arvioi, että pandemiasta ei päästä eroon, ellei kansainvälisen rokotuskattavuuden epätasaisuutta saada ratkaistua.

Maakunnista Kainuu, Vaasa, Keski-Häme ja Itä-Savo ovat kirjanneet tartuntatapausten kasvua. Yli puolet tartunnoista, 52 prosenttia, raportoitiin Uudellamaalla viime viikolla.

"Omaa sukupuoltani edustavia kehotan käymään rokotuksissa, olemme jääneet naisista jälkeen tässä. Suojavaikutus rokotteen saaneilla vakavaa tautimuotoa vastaan on jopa yli 90 prosenttia. Rokottamattomilla on paljon suurempi riski, mikä näkyy tilastoidussa tapauksissa", Salminen huomauttaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja THL:n tiedotteen mukaan tartuntojen ilmaantuvuus väheni kuluneen viikon aikana lähes kaikissa ikäryhmissä edellisviikkoon verrattuna. Positiivisten testien osuus testatuista näytteistä oli 2,8 prosenttia, lähes yhden prosenttiyksikön vähemmän kuin aiempina viikkoina.

STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki kertoi, että vaikka koronatapausten määrä on kääntynyt laskuun, epidemiatilanne on yhä epävakaa. Karanteeniin on hänen mukaansa asetettu ennätysmäärä ihmisiä.

Voipio-Pulkki kertoi myös Helsingin kaupungin tiedoista, joiden mukaan koronatartuntoja on ollut ensimmäisen rokoteannoksen jälkeen noin 1,5 prosentilla rokotetuista. Toisen annoksen jälkeen todennäköisyys putosi 0,09 prosenttiin.

"Jos koronaviruksen tartuntaherkkyyttä kuvaava luku on yksi, hän levittää sitä seuraavalle. Tämä luku pitää saada alle yhden jotta tauti talttuu. Siihen päästään vain ottamalla rokotteen ja edelleen noudattamalla muita hygieniaohjeita", Voipio-Pulkki muistuttaa.

Lue lisää:

Työterveyslaitos: Työpaikkojen koronaexit-suunnitelmissa syytä ottaa syksyllä aikalisä – edettävä riskiarviointien kautta ja jatkettava suojautumista