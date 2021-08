Yhdysvallat on tehnyt Afganistanissa lennokki-iskun, jonka kohteena oli äärijärjestö Isis – järjestön torstaina tekemän iskun kuolonuhrien määrä noussut ainakin 180:een

Alustavien tietojen mukaan Afganistanin Nangarharin provinssissa tehdyn iskun tarkoitettu kohde on kuollut, eikä siviiliuhreja ole tiedossa.

Afganistanissa ihmisiä on yrittänyt päästä pois maasta Kabulin lentokentän kautta. Lentokentälle tehtiin isku torstaina. LEHTIKUVA / AFP

Yhdysvallat on tehnyt Afganistanissa lennokki-iskun, jonka kohteena oli äärijärjestö Isis, kertoo maan puolustusministeriö. Äärijärjestö teki torstaina itsemurhaiskun Afganistanin pääkaupungin Kabulin lentokentälle.

Yhdysvaltain asevoimien edustajan kapteeni Bill Urbanin mukaan alustavien tietojen mukaan Afganistanin Nangarharin provinssissa tehdyn iskun tarkoitettu kohde on kuollut, eikä siviiliuhreja ole tiedossa.

Afganistanin pääkaupungin Kabulin lentokentän lähistöllä torstaina tehdyssä itsemurhaiskussa kuoli ainakin 170 ihmistä ja haavoittui ainakin 200, kertovat muun muassa yhdysvaltalainen uutiskanava CNN ja New York Times -lehti. Näiden lisäksi iskussa kuoli 13 yhdysvaltalaissotilasta.

Tuoreista luvuista kertoi CNN:lle Afganistanin terveysministeriön virkamies. Varsinkin kuolonuhrien määrä on huomattavasti korkeampi kuin aiemmin raportoidut.

Isisin Afganistanin haara, josta käytetään myös nimitystä Isis-K, ilmoitti tehneensä iskun.

Puolustusviranomaislähde on kertonut Voice of America -radiokanavan toimittajalle Carla Babbille, että Yhdysvaltain lennokki-iskussa kuollut Isis-K:n suunnittelija oli mukana tulevissa iskusuunnitelmissa. Babb kertoo asiasta Twitterissä.

Miehittämätön lennokki-isku tehtiin Afganistanin ulkopuolelta käsin.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden oli torstaisen iskun jälkimainingeissa vakuuttanut Yhdysvaltain kostavan iskun. CNN:n viranomaislähteen mukaan Biden antoi hyväksyntänsä tuoreelle lennokki-iskulle.

Presidentti Sauli Niinistö arvioi Afganistanin turvallisuustilannetta "hyvin sekavaksi" lauantaiaamun iskun jälkeen. Niinistö sanoi Ylen Ykkösaamussa, että maassa on monia erityyppisiä ryhmiä, joilla ei suinkaan ole samanlaisia tavoitteita.

Vaikka Talebanin valtaan nousu näytti helpolta, niin vallan pitämisessä voi olla jatkuvia suurempia tai pienempiä kärhämiä, Niinistö ennakoi.

Talebanin kanssa on Niinistön mukaan syytä avata keskustelua, vaikka diplomaattista tunnustamistasoa ei haikailtaisi. Nähtävissä on jo, että Kiinan ja Venäjän lisäksi myös Yhdysvallat pitää liikkeeseen yhteyksiä.

Yhdysvaltain puolustusministeriö tarkensi perjantaina, että lentokentän läheisyydessä oli ollut torstaina vain yksi räjähdys aiemmin raportoidun kahden iskun sijaan.

Yhdysvaltain puolustusministeriön edustaja John Kirby on kertonut ministeriön uskovan, että lentokentällä käynnissä oleviin evakuointioperaatioihin kohdistuu edelleen uskottavia uhkia.

"Olemme todellakin valmistautuneita ja odottaisimme yrityksiä tulevan, ehdottomasti", hän sanoi toimittajille uutistoimisto AFP:n mukaan.

Yhdysvallat on kehottanut tuoreeltaan Kabulin lentokentän porteilla olevia kansalaisiaan poistumaan alueelta välittömästi. Asiasta kertoo Yhdysvaltain Afganistanin-suurlähetystö verkkosivuillaan.

Lentokentän turvallisuusuhkien vuoksi suurlähetystö kehottaa Yhdysvaltain kansalaisia välttämään lentokentälle matkustamista ja mainitsee erikseen lentokentän porttien välttämisen.

Useat maat ovat joko päättäneet evakuoinnit Afganistanista tai ovat aikeissa tehdä näin lähipäivinä.

Tuoreimpana evakuointien päättämisestä ilmoitti Ranska. Asiasta kertoivat Ranskan ulkoministeri Jean-Yves Le Drian ja puolustusministeri Florence Parly, joiden mukaan evakuointioperaatio päättyi perjantai-iltana.

AFP:n mukaan ministerit kertoivat julkaisemassaan lausunnossa, että operaatio piti päättää, koska turvallisuutta lentokentällä ei voitu enää taata. Ministerit syyttivät turvallisuuspuutteiden olevan seurausta yhdysvaltalaisten joukkojen pikaisesta vetäytymisestä.

Parly kertoi erikseen Twitterissä, että Ranska toi elokuun puolivälissä aloitetun operaatio Apaganin myötä yhteensä noin 3 000 ihmistä turvaan. Evakuoitujen joukossa oli yli 2 600 afganistanilaista.

"Tämä operaatio päättyy, mutta Ranska pyrkii edelleen mahdollistamaan kaikkien suojelua vaativien poistumisen", Parly jatkaa tviitissään.

Evakuointilentonsa ovat jo päättäneet tai niitä ovat päättämässä myös muun muassa Suomi, Ruotsi, Britannia, Espanja, Kanada ja Australia.

Yhdysvaltain hallinnon mukaan se on ollut evakuoimassa Afganistanista noin 109 000 ihmistä sen jälkeen, kun äärijärjestö Taleban nousi valtaan kuluvan kuun puolivälissä.

Yhdysvaltalaiskenraali Hank Taylorin mukaan Kabulin lentokentällä on vielä yli 5 000 ihmistä, jotka kaipaavat evakuointia. Hän painotti evakuointien jatkuvan aina "viimeiseen hetkeen saakka".

Biden on asettanut evakuointien päättämisen takarajaksi elokuun 31. päivän.

Evakuointilentoja lähti lentokentältä jälleen perjantaina ja ihmiset ovat jonottaneet kiitoradalla saakka. AFP:n toimittajien mukaan torstaisen räjähdyksen tapahtumapaikan lähettyvillä sen sijaan ei ollut ihmisjoukkoja.

Taleban on estänyt kulkua lentokentälle johtavilla pääväylillä ja sivuteillä. AFP:n mukaan Talebanin edustaja Bilal Karimi on sanonut Twitterissä, että järjestö olisi ottanut haltuunsa Kabulin lentokentän toimintoja. Yhdysvaltain puolustusministeriö on kuitenkin kiistänyt väitteet.

"Yksikään porteista ei ole heidän hallinnassaan. Mitkään lentokentän operaatiot eivät ole heidän hallinnassaan", Kirby sanoi CNN:n mukaan ja painotti näiden olevan Yhdysvaltain asevoimien hallinnassa.