THL: Suomessa raportoitu 472 uutta koronatartuntaa

Suomessa on koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi sairaalahoidossa 97 ihmistä, joista 20 on tehohoidossa.

Kahden viime viikon aikana raportoitujen koronatartuntojen määrä on nyt pienempi kuin edellisten kahden viikon aikana. LEHTIKUVA / Teemu Salonen

Suomessa on todettu 472 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 8 341 tartuntaa, mikä on 1 946 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkien sairaalahoidossa olevien määrä on noussut perjantaista kolmella. Tehohoidossa olevien määrä puolestaan on laskenut kolmella.