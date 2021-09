THL: Suomessa raportoidaan tänään 694 uutta koronavirustartuntaa – Epidemia polkee paikallaan ja rokotuskattavuuden tavoite karkaa lokakuulle

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Otto Helve sanoo, ettei maskisuosituksesta tautitilanteen perusteella olla luopumassa aivan lähiaikoina.

Suomessa raportoidaan torstaina 694 uutta koronatartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Otto Helve koronaviruksen tilannekatsauksessa. Yhteensä Suomessa on todettu pandemian aikana 128 555 tartuntaa.

"Rokottamattomien osuus tautitapauksissa huomattavan iso verrattuna rokotettuihin, nuorten aikuisten osuus yhä suuri tautiin sairastuneissa. Kyse on nyt rokottamattomien epidemiasta", Helve sanoo.

"Voidaan sanoa, että epidemia polkee paikallaan", sanoo puolestaan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki.

Ensimmäisen ja toisen rokoteannoksen väli on 8–12 viikkoa. Helven mukaan toista annosta annetaan yhä logistiikan ja kesän takia, ja rokotusväli on saattanut pidentyä monella. "Terveydenhoitohenkilöstön riittävyys myös ollut kesällä vajavaista. Ongelmia rokotusvälin lyhentämisessä on, mutta siihen pyritään."

Strategiajohtaja Voipio-Pulkki sanoo suoraan, että 80-prosenttiselle rokotekattavuudelle annettu tavoiteaika syyskuun loppuun mennessä on ylioptimistinen.

"Jo rokotteen maahan saaminen on oma asiansa, ja siitä eteenpäin riittää käytännön viiveitä", Voipio-Pulkki sanoo.

"Menee arviolta kuusi vkoa ennen kuin 80 prosentin rokotekattavuus kaikilla rokotettavilla saadaan. Rokotteita tulee viikottain 200 000 annosta maahan, mutta kaikkien aikoja ei voida nopeuttaa. Kolmen viikon ihmisiä ei voi kunnissa rokottaa viikossa. Tässä menee lokakuun puoliväliin näillä näkymin", sanoo johtava asiantuntija Mia Kontio THL:stä.

Maskisuosituksia ei olla päättämässä pikavauhtia. Ne ovat Otto Helven mukaan osa kokonaisuutta, eikä juuri nyt voida sanoa luopumisen ajankohtaa: on paljon eri tekijöitä, jotka tähän vaikuttavat epidemian kannalta.

"Arviota maskin estämien tautitapausten määrästä ei voi sanoa, koska torjuntatoimien kokonaisuus on muun hygieniatoimien joukosta vaikea erottaa. Yksittäisten rajoitustoimien tehokkuus sitoutuu muuhun toimintaan yhteiskunnassa", Helve sanoo maskisuositusten hyödyistä.

Uusien koronatapausten määrä on yhä vähentynyt, mutta viime viikolla raportoitu suotuisa kehitys on hidastunut. Vain Lappi, Länsi-Pohja ja Ahvenanmaa ovat taudin perustasolla.

Sairaalahoidon tarve on pysynyt ennallaan, kohtuullisen matalana. Viime viikolla Suomessa tehtiin ennätysmäärä koronatestejä, yli 172 000 kappaletta. Positiivisten testien osuus testatuista näytteistä on yhä pienentynyt ja oli viime viikolla 2,4 prosenttia.