THL: Suomessa on raportoitu 632 uutta koronatartuntaa – sairaalahoidossa olevien määrä laskenut

Tehohoidossa on 22 koronapotilasta.

Suomessa on koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi sairaalahoidossa 98 ihmistä, THL kertoo. Heistä tehohoidossa on 22. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Suomessa on raportoitu 632 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 8 017 tartuntaa, mikä on 1 554 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Yhteensä koronavirustartuntoja on koko pandemian aikana raportoitu Suomessa 131 686.

Kaikkien sairaalahoidossa olevien määrä on laskenut kolmella maanantaista. Tehohoidossa olevien määrä on noussut kahdella.