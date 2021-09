Ilmastopaneelin Ollikainen olisi kaivannut hallituksen ilmastopakettiin näkemystä teollisuuden kehittämisestä – "Ehkä se puoli jäi öisissä väännöissä vähemmälle"

"Linjakkaimmin hallitus on toiminut tukiessaan öljylämmityksen päästöjen vähentämistä."

Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja pitää hallituksen nyt esittelemistä keinoista vaikuttavimpana öljylämmityksen päästöjen vähentämisen tukemista, jossa hallitus on hänen mukaansa muutenkin toiminut kaikkein linjakkaimmin. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen sanoo, että hallituksen ilmastopaketti keskittyy kokonaistavoitteita ajatellen liiaksikin niin sanotun taakanjakosektorin toimiin, kuten lämmityksen ja liikenteen päästöjen vähentämiseen.

Ollikaisen mukaan sekä ilmastotavoitteiden että kansantalouden menestymisen kannalta olennaista olisi rakentaa selkeää näkymää yrityksille ja teollisuuden kehittämiseen. Hän arvioi, että tätä puolta on jatkossa pystyttävä kirkastamaan – millaisia satsauksia yhteiskunta tekee ja miten investointiympäristöstä tehdään houkutteleva.

"Meillä on niin superhienoja yrityksiä ja niin paljon mahdollisuuksia, että ne tarvitsevat paljon selkärankaa, taustatukea ja selvyyttä. Koska esimerkiksi vetyinvestoinnit ovat ihan mahdottoman suuria, pitää olla riittävästi selkeyttä, jotta niitä voidaan lähteä tekemään joutuisasti. Ehkä tämä puoli sitten jäi noissa öisissä väännöissä vähän vähemmälle", Ollikainen arvioi STT:lle.

Ollikainen pitää hallituksen nyt esittelemistä keinoista vaikuttavimpana öljylämmityksen päästöjen vähentämisen tukemista, jossa hallitus on hänen mukaansa muutenkin toiminut kaikkein linjakkaimmin. Systemaattinen, pitkälle ulottuva tukijärjestelmä tekee kannattavaksi siirtää investoinnit muihin lämmitystapoihin, ja pakettiin liittyy pienituloisille tarpeellinen lainajärjestely.

"Ja sitten sehän on kansalaisille hyvä, kun kiinteistön arvo nousee ja käyttökustannukset laskevat. Siinä yhdistyy moni hyvä asia", Ollikainen sanoo.

Hän arvioi, että myös täyssähköautojen oston kynnystä madaltava autoveron muutos jouduttaa jossain määrin niiden hankintaa, mutta vaikutuksesta ei voi odottaa kovin suurta.

Liikenteen puolella epäilyksiä herättää Ollikaisen mielestä hallituksen suuri luotto biokaasun käytön yleistymiseen raskaassa liikenteessä. Hallituksen fossiilittoman liikenteen tiekartan 2,5 terawattitunnin tavoite edellyttäisi, että biokaasun käyttö lisääntyisi vuosittain 37 prosenttia. Tämä taas edellyttäisi, että raskaan liikenteen autojen ensirekisteröinnit olisivat 15 prosentin luokkaa, kun ne nyt ovat 2 prosentin nurkilla.

Kuljetusliikkeet eivät ole ilmaisseet suurta intoa investoida biokaasuautoihin.

"En ole varma, tuleeko sieltä semmoisia vähennyksiä, mitä on laskettu, ja että onko se biokaasuhössötys ihan kohdallaan", Ollikainen sanoo.

Maatalouden osalta Ollikainen sanoo, että vaikka päästövähennystavoite on vaatimaton, kyseessä voi olla hyvä päänavaus kannustinjärjestelmän korjaamiseen ilmastoystävällisemmäksi.

"Jos ne menevät kuten ilmastopaneeli on ehdottanut, että siellä on hiilen hinnoittelu läsnä rehuseosten muutoksessa ja kosteikkoviljelyn hyödyntämisessä, niin silloinhan meillä olisi ensi kertaa tulossa tämmöinen hiilen hinnoittelu sinne maatalouteen sisään. Se olisi hyvä päänavaus kannustinjärjestelmän korjaamiseen ilmastoystävällisemmäksi maataloudessa, ja se mahdollistaisi seuraavia askeleita.

Isompia askeleita ilmastopaneeli haluaisi nähdä turpeesta luopumisessa. Suuremmissa, päästökaupan piirissä olevissa laitoksissa se on loppumassa hinnan takia, mutta pienempien laitosten tilannetta hallitus helpotti kevään kehysriihessä veroratkaisulla.

"Me ehdotimme, että hallitus voisi päättää verotuen päättymisestä jo vuonna 2026, kyllä tässä on tätä siirtymäaikaa riittävästi sitten ollut. Ja sitten vaan vero kaikille. Kyllä turpeesta täytyy kokonaan päästä eroon hiilineutraaliuden takia, ja se auttaisi taakanjakosektorin tavoitteen täyttymisessä, kun niitä pieniä laitoksia on siellä taakanjakosektorissa."