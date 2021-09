THL: Suomessa on todettu 213 uutta koronatartuntaa – koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa 100 ihmistä

LEHTIKUVA / SILJA-RIIKKA SEPPÄLÄ

THL:n mukaan koronan vuoksi sairaalahoidossa olevien määrä on noussut perjantaista kuudella ihmisellä.

Suomessa on raportoitu 213 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 7 200 tartuntaa, mikä on 1 347 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 133 851.

THL:n mukaan Suomessa on koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa 100 ihmistä, joista tehohoidossa on 28. Sairaalahoidossa olevien määrä on noussut perjantaista kuudella ihmisellä. Tehohoidossa on samaten kuusi ihmistä enemmän kuin perjantaina.