Levi ja Ruka lataavat massiiviset säilölumireservinsä rinteisiin – laskettelukausi pääsee kummassakin vauhtiin 8. lokakuuta

LEVI SKI RESORT

Rinnekoneet odottavat jo puskutöihin pääsyä Levin rinteille.

Levin hiihto- ja laskettelukausi avataan tänä vuonna 8. lokakuuta 2021 säilölumen turvin. Laskettelukansa pääsee tekemään kauden ensimmäiset käännökset Levin eturinteeseen, jossa on tilaa niin harrastajille kuin lasketteluseuroille. Maastohiihtäjät pääsevät puolestaan avaamaan kautensa 1,5 km mittaisella säilölumiladulla.

Levin hiihtokeskus säilöi talvea varten jälleen ennätysmäärän lunta. Eturinteillä kauden avausta odottelee pressujen alla 112 000 kuutiota lunta, Levi Golfilla puolestaan on varattuna 7 000 kuutiota lunta säilölumilatua varten ja Levi Black -rinteessä odottaa 51 000 kuutiota marraskuussa kisattavaa Levi World Cupia. Säilölumikasojen suojia aletaan ottamaan pois kasojen päältä maanantaina 20.9 ja lumikasojen levitys rinteisiin ja laduille aloitetaan 4.10.2021.

Kesän aikana Levin hiihtokeskus on tehnyt yli kuuden miljoonan euron investoinnit talvikaudelle 2021–2022. Muun muassa Koillisrinteillä rinne 6.1 on saanut kesän aikana täysin uuden lumetusjärjestelmän sekä valaistuksen, lisäksi rinnepohjaa on levennetty.

Hiihtokeskuksen suurin investointi on kuitenkin Etelärinteille nouseva uusi huoltohalli, joka tulee korvaamaan viime tammikuussa palaneen huoltohallin. Hallin rakentamisessa on huomioitu erityisesti ekologisuus sekä ympäristöystävällisyys, ja koko 1300-neliöinen halli lämpenee maalämmöllä. Hallin on tarkoitus valmistua tammikuussa 2022.

Ruka avaa laskukautensa jälleen lokakuussa, kun Saaruan säilölumilla lasketaan perjantaina 8. lokakuuta. Avajaisviikonloppuna aukeavat tutusti Saaruan rinteet numero 12 ja 13.

Rukan maisemissa perinteisen hiihdon ystävät pääsevät aloittamaan hiihtokauden viikko laskukauden avauksen jälkeen.

Hisseistä käytössä ovat SaaruaExpress-tuolihissi ja Saarua III -tuolihissi. Lisäksi Village-2-Valley-maisemagondoli kuljettaa laskettelijat, jalankulkijat ja pyöräilijät päivittäin tunturiin ja sen yli.

