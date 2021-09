Ravintoloiden aukioloihin tulossa pidennyksiä – sote-ministerit vääntävät vielä yksityiskohdista

Tällä hetkellä kiihtymisvaiheen alueilla anniskelu on lopetettava kello 24 ja ovet on suljettava tuntia myöhemmin.

Ravintoloiden rajoituksiin on luvassa jonkin verran lievennyksiä. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Ravintoloiden rajoituksiin on tulossa jonkin verran lievennyksiä, mutta hallituksessa on vielä erimielisyyttä siitä, minkä verran. Uusi asetus on tarkoitus antaa tiistaina ylimääräisessä valtioneuvoston istunnossa, joka pidetään tällä tietoa kello 13.30. Vielä ei ole tiedossa, millaisia höllennyksiä sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on esittämässä.

Hallituslähteistä kerrotaan, että viikonloppuna esillä on ollut ehdotus, jonka mukaan kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla ravintoloiden aukioloaikaa pidennettäisiin tunnilla nykyisestä. Leviämisalueilla pidennys koskisi vain ruokaravintoloita.

Lähteistä painotetaan, että STM:n uutta pohjaesitystä ei ole vielä tullut, joten tämä ehdotus voi olla muuttunut. Osassa puolueita on ollut toiveita reippaammista rajoitusten kevennyksistä.

Perustasolla ei ole tälläkään hetkellä rajoituksia.

Sote-ministeriryhmä neuvottelee yksityiskohdista tänään iltapäivällä ja illansuussa. Nykyisen asetuksen voimassaolo on päättymässä keskiviikkona.

Tällä hetkellä kiihtymisvaiheen alueilla anniskelu on lopetettava kello 24 ja ovet on suljettava tuntia myöhemmin. Leviämisvaiheen alueilla anniskelu päättyy kello 22 ja ovet sulkeutuvat tuntia myöhemmin.

Hallitus linjasi uudessa koronastrategiassaan viime viikolla, että alueellisista epidemiavaiheista ja niihin liitetyistä valtakunnallisista suosituksista luovutaan, kun vähintään 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on rokotettu kahteen kertaan tai kun kaikilla rokotusten kohderyhmään kuuluvilla on ollut mahdollisuus saada kaksi rokotetta.

Nykyisellään ravintolarajoitukset on sidottu epidemiatasoihin. Tiedossa ei ole, miten reilun kuukauden kuluttua on tarkoitus toimia, jos tavoiteltu kattavuus silloin saavutetaan ja epidemiatasoista luovutaan. Sekin on vielä STT:n tietojen mukaan auki, linjaavatko mahdollisista ravintolarajoituksista sen jälkeen alueet vai edelleen valtioneuvosto.

"Alan toimijat eivät tiedä, millaiset työvuorot ihmisillä pitäisi olla ylihuomenna, mutta niillä ei myöskään ole mitään arvausta, kenen pillin mukaan tässä hypitään kuukauden päästä", kuvaili yksi hallituslähde.