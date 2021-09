Suomessa 454 uutta koronavirustartuntaa

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa runsaat 134 000.

LEHTIKUVA / Antti Aimo-Koivisto

Suomessa on raportoitu 454 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 7 110 tartuntaa, mikä on 1 446 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

