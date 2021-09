THL: Suomessa on todettu 391 uutta koronavirustartuntaa

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 6 426 tartuntaa, mikä on 1 973 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koronavirustartuntoja on kaikkiaan raportoitu Suomessa hieman yli 136 000. LEHTIKUVA / TEEMU SALONEN

Suomessa on raportoitu 391 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 6 426 tartuntaa, mikä on 1 973 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuolloin raportoitiin 8 399 tartuntaa kahden viikon ajalta.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on nyt raportoitu Suomessa hieman yli 136 000.

Koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on 116, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli 151. Suurin ilmaantuvuusluku on Vaasan sairaanhoitopiirissä, jossa se on 210. Luvut ovat pyöristettyjä.