THL: Koronaepidemia yhä rauhoittumaan päin

LEHTIKUVA / Silja-Riikka Seppälä

Koronarokotuksen on saanut 67 prosenttia kaikista 12 vuotta täyttäneistä.

Koronaepidemia on edelleen rauhoittumassa Suomessa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kahden viimeksi kuluneen viikon aikana uusia koronatartuntoja on kirjattu vajaat 2 800, mikä on runsaan neljänneksen vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Täysin rokotettujen osuus vaihtelee huomattavasti ikäryhmittäin. Esimerkiksi yli 60-vuotiaissa osuus on 86 prosenttia ja 40–49-vuotiaissa 73 prosenttia.