Kotimaa

Ensimmäisen rokotteen ottajien tahti on hiipunut, ikäryhmien ja alueiden välillä eroja rokotuskattavuudessa Kotimaa 12 vuotta täyttäneistä suomalaisista on rokotettu kaksi kolmasosaa. Hallituksen ja terveysviranomaisten suunnitelmana on ollut, että koronarajoituksista voidaan luopua, kun kahden annoksen rokotekattavuus on noussut 80 prosenttiin.

Koronarokotuksen on saanut 67 prosenttia kaikista 12 vuotta täyttäneistä. LEHTIKUVA / Silja-Riikka Seppälä

Koronaepidemia on edelleen rauhoittumassa Suomessa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kahden viimeksi kuluneen viikon aikana uusia koronatartuntoja on kirjattu vajaat 2 800, mikä on runsaan neljänneksen vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana. Koronarokotuksen on saanut tähän mennessä 67 prosenttia kaikista 12 vuotta täyttäneistä. Täysin rokotettujen osuus vaihtelee huomattavasti alueittain ja ikäryhmittäin. Esimerkiksi yli 60-vuotiaissa osuus on 86 prosenttia ja 40–49-vuotiaissa 73 prosenttia. Johtava asiantuntija Mia Kontio THL:stä sanoo, että tällä hetkellä rokotusten eteneminen ei ole kiinni rokotteiden määrästä, vaan niitä on saatavilla erinomaisesti. Ensimmäisen rokotuksen ottamisessa tahti on hiipunut. Kontio arvioi, että yksi kehityskohta on lisätä rokotteen ottamisen helppoutta. Myös rokotuksia verkkaisemmin ottaneisiin ryhmiin kuten nuoriin ja vieraskielisiin on pystyttävä vaikuttamaan. Kontio arvioi, että nuoret eivät aina koe rokotteen ottamista tarpeelliseksi, vaikka vakava tauti on heilläkin mahdollinen. Hallituksen ja terveysviranomaisten suunnitelmana on ollut, että koronarajoituksista voidaan luopua, kun kahden annoksen rokotekattavuus on noussut 80 prosenttiin. Kontion mukaan toistaiseksi ei ole muutettu arviota siitä, että tämä voisi tapahtua loka-marraskuun vaihteessa. Asiaan vaikuttaa myös ensimmäisten rokoteannosten antamisen tahti. "Tietysti, jos nyt käy niin, että edelleen ykkösannosten ottamisen tahti hiipuisi, niin varmasti siitä resurssia vapautuisi myös kakkosannoksiin. Silti todennäköisesti lokakuun loppupuolella, loka-marraskuun vaihteessa on edelleen se arvio", Kontio sanoi sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n järjestämässä tiedotustilaisuudessa. Tilaisuudessa kysyttiin myös etätyösuosituksen ja koululaisten maskisuosituksen päivittämisestä. Kumpaankin on luvassa päivitystä lähipäivinä. Maskisuositus on työn alla THL:ssä. "Sitä paraikaa työstetään, ja ensi viikolla suositus tullaan päivittämään", sanoi projektipäällikkö Anna Katz THL:stä. Myös tällä erää syyskuun loppuun voimassa olevaan etätyösuositukseen on tulossa muutoksia, mutta STM:n strategiajohtajan Liisa-Maria Voipio-Pulkin mukaan aivan vielä ei pystytä sanomaan aikataulua. "Virkatyönä on valmisteltu etätyösuosituksen – en sanoisi jatkoa – vaan ohjeistusta, joka liittyy siihen, että siirrytään lisääntyvän läsnätyön ja etätyön hybridimalliin. Tämä asia on vielä aivan viimeistelyvaiheessa, ja näin ollen tänään ei vielä pystytä sanomaan lopullista aikataulua", Voipio-Pulkki sanoi. Aiheet STM THL koronarokotus koronavirusepidemia rokotekattavuus