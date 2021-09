Kaksi rokoteannosta on tähän mennessä saanut 3,37 miljoonaa ihmistä.

Tartuntaluvussa on todennäköisesti mukana myös eilen raportoimatta jääneitä koronatartuntoja. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Suomessa kaksi koronarokoteannosta on saanut 69 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Ensimmäisen annoksen osalta rokotuskattavuus on 83,7 prosenttia, eli ensimmäisen annoksen on Suomessa saanut noin 4,09 miljoonaa ihmistä.

Suomessa on raportoitu 827 uutta koronavirustartuntaa. Luvussa on todennäköisesti mukana myös eilen raportoimatta jääneitä tartuntoja.

Uusien koronatartuntojen määrä ei päivittynyt THL:n sivuille eilen. THL:n tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho arvioi STT:lle, että määrä täydentynee tänään automaattisesti.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 5 770 tartuntaa, mikä on 1 752 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koronatartuntojen ilmaantuvuus on tällä hetkellä suurinta Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä, jossa on raportoitu reilut 160 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden kahdessa viikossa. Koko Suomen ilmaantuvuusluku on noin 104.

Kaikkiaan Suomessa on raportoitu tähän mennessä 139 405 koronavirustartuntaa.