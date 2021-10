122 henkeä koronataudin takia sairaalassa, Satakunnassa korkein ilmaantuvuus

Emmi Korhonen

Kaikkiaan Suomessa on todettu yli 142 000 koronavirustartuntaa.

Suomessa on koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi sairaalahoidossa 122 ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Heistä tehohoidossa on 24.

Sairaalahoidossa olevien koronaviruspotilaiden yhteismäärä on laskenut keskiviikosta neljällä ihmisellä. Tehohoidossa on yksi koronavirusta sairastava vähemmän kuin keskiviikkona.

THL raportoi tänään 562 uudesta koronavirustartunnasta. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 6 116 tartuntaa, mikä on 527 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 142 114.

Ilmaantuvuusluku eli tautitapausten määrä kahdelta viikolta sataatuhatta asukasta kohti on nyt koko Suomen osalta 110, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli 120.

Alueellisesti korkein ilmaantuvuusluku on Satakunnan sairaanhoitopiirissä, jossa se on 202. Toiseksi korkein ilmaantuvuus on Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä, jossa se on 160. Ilmaantuvuusluvut ovat pyöristettyjä.

Kaksi koronarokoteannosta on saanut 70,7 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä. THL:n mukaan kaksi rokoteannosta on tähän mennessä saanut noin 3,46 miljoonaa ihmistä. Toisen rokotteen saaneiden määrä nousi eilisestä 25 600 ihmisellä.

Ensimmäisen annoksen osalta rokotuskattavuus on 83,9 prosenttia, eli ensimmäisen annoksen on Suomessa saanut 4,10 miljoonaa ihmistä. Ensimmäisen rokotteen saaneiden määrä nousi eilisestä 4 000:lla.