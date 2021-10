Vihreiden Ohisalo ei lämpene veronalennuspuheille – "Outo ajatus" ja kiihdyttäisi suhdannenousua

Ohisalo muistutti, että Suomen talous on noussut koronakuopasta nopeammin kuin mitä kukaan osasi odottaa.

Ohisalon mukaan vihreät ovat kuitenkin valmiita verotuksen painopisteiden muutokseen. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo ei lämpene valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) esittämille veroalennuksille.

Saarikko (kesk.) väläytti ansiotuloverotuksen kevennystä Keskuskauppakamarin tilaisuudessa viime viikolla pitämässään puheessa.

Ohisalon mukaan ajatus verotuksen alentamisesta tämänhetkisessä tilanteessa on erikoinen, sillä se olisi omiaan kiihdyttämään suhdannenousua.

"Se on outo ajatus siksikin, koska valtiontalous on vahvasti alijäämäinen ja veronalennukset lisäisivät alijäämää entisestään", Ohisalo sanoi puheessaan vihreiden puoluevaltuuskunnalle Lahdessa.

Ohisalo muistutti, että Suomen talous on noussut koronakuopasta nopeammin kuin mitä kukaan osasi odottaa.

"Tämä nousu on ollut niin ripeää, että meillä on riskinä jopa suhdanteiden ylikuumeneminen, ja me tiedämme, että sitä seuraa aina ikävä talouden krapula eli laskukausi, joka voi olla hyvin pitkäkin", Ohisalo sanoi.

Ohisalon mukaan vihreät ovat kuitenkin valmiita verotuksen painopisteiden muutokseen niin, että työntekoa ja yrittämistä verotettaisiin entistä vähemmän ja ympäristöä ja ilmastoa haittaavaa toimintaa verotettaisiin entistä enemmän.

Ohisalon sijaiseksi perjantaina valittu Iiris Suomela painottaa tammikuisten aluevaalien merkitystä. Hänen mukaansa vaaleissa ratkaistaan, miltä tulevaisuuden hyvinvointivaltio näyttää.

Suomelan mukaan vaaleissa on ennen muuta kyse palveluista, kuten esimerkiksi neuvoloista, lastensuojelusta, mielenterveyspalveluista, vammaispalveluista ja päihdeongelmaisten palveluista. Suomelan mukaan vaaleissa on kyse myös terveyspalveluiden sijainnista ja siitä, miten palveluiden pariin pääsee.