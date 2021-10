Suonenjoella löytyi nuotiosta koiraksi epäillyn eläimen pää ja etujalat – "Jokainen saa lopettaa koiransa ja tehdä sille mitä tahansa, vaikka syödä"

Pohjois-Savon Suonenjoelta löytyi syyskuun lopulla maastosta hiiltyneen eläimen pää ja etujalat. Pään löytänyt metsästäjä epäili asiasta aiemmin kertoneen Savon Sanomien haastattelussa, että kyseessä olisi koiran pää.

Ylikomisario Harri-Pekka Pohjalainen Itä-Suomen poliisista kertoo, ettei asiasta ole toistaiseksi selvinnyt mitään uutta.

"Pyysimme kansalaisilta vihjeitä ja havaintoja, kun siinä on ilmeisesti leiripaikka ollut, että ketä ne ihmiset olisivat olleet. Yksittäisiä vihjeitä on tullut lähinnä marjanpoimijoista. Siellä on joku seurue ollut ja he ovat pitäneet leiriä alueella", Pohjalainen kertoo STT:lle.

Valtaosa eläimen pään nähneistä ovat olleet Pohjalaisen mukaan sitä mieltä, että kyseessä on koira. Pohjalainen kertoo, että tiistaina oli tullut yksi yhteydenotto, jossa ihmiseltä oli hävinnyt keväällä suomenpystykorva.

"Kuvan perusteella se ei vaikuta suomenpystykorvalta, mutta henkilö tulee kuvan vielä katsomaan. Kuvan perusteella se ei näyttäisi olevan pystykorva."

Pohjalainen huomauttaa, että valokuva voi vääristääkin, mutta pään muodon, värityksen ja koon perusteella eläin ei vaikuta pystykorvalta.

Pohjalainen kertoo, että poliisi on toistaiseksi lähtötilanteessa asian kanssa, eikä tässä vaiheessa ole syytä epäillä rikosta. Päätöstä eläimen jäänteiden tutkimisesta ei ole tehty vielä, koska viitteitä eläinsuojelulain rikkomisesta ei ole.

"Voimme tietysti pyytää Ruokavirastoa tutkituttamaan sen, mutta tällä hetkellä se pää ja ne jalat, jotka siitä löytyivät, ovat löytäjän hallussa. Jos meillä olisi rikos, se olisi mennyt tutkittavaksi jo aikaa sitten", Pohjalainen selvittää.

Hän kertoo, että eläimen löytäjät ja pään nähneet ovat sitä mieltä, että kyseessä on koira. Jos jäänteet päädytään tukimaan, asiassa pyritään selvittämään, onko kyseessä koira vai kettu.

Pohjalainen pohdiskelee myös sitä vaihtoehtoa, että joku olisi oman koiransa lopettanut, mutta hän pitää sitä epätodennäköisenä.

"Yleisen elämänkokemuksen perusteella ei oikein kuulosta järkevältä, että pää ja jalat katkaistaisiin, suolet löytyvät nuotion vierestä, mutta torso puuttuu. Ei kuulosta kovin yleiseltä tavalta lopettaa koira, vaikka se olisikin tehty asianmukaisesti. Jokainen saa lopettaa koiransa ja tehdä sille mitä tahansa, vaikka syödä. Sellaista on (vihjeissä) esitetty, kun puuttuu se torso."