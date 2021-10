Omakotitalon myyjän saama väliraha rivi- tai kerrostaloon muutettaessa voi olla jopa lähes 100 000 euroa parempi kuin kaksi vuotta sitten, arvioi Kiinteistömaailma

Välitysyhtiön mukaan omakotimyyjillä on nyt onnenpäivät monilla paikkakunnilla.

Kiinteistömaailma kertoo, että omakotitalomyyjän saama väliraha pienempään rivi- tai kerrostaloon muutettaessa on venähtänyt jopa lähes 100 000 euroa kahden vuoden takaisesta. LEHTIKUVA / Markku Ulander

Omakotitalomyyjän saama väliraha pienempään rivi- tai kerrostaloon muutettaessa on venähtänyt jopa lähes 100 000 euroa paremmaksi kahden vuoden takaisesta, kertoo Kiinteistömaailma.

Yhtiön mukaan syynä on se, että useimmissa Suomen kaupungeissa omakotitalojen suuri kysyntä on nostanut niiden hintoja suhteessa muihin asuntotyyppeihin. Pienten kerrostaloasuntojen hintakehitys on jäänyt jälkeen isommista asunnoista.