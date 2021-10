Teknologiayhtiö Uros ryhtyi Kärppien pääsponsoriksi samaan aikaan, kun yhtiö haki lyhennysvapaata veronmaksajien rahoilla myönnettyihin lainoihin

Teknologiayhtiö Uros on sponsoroinut jääkiekkoseura Kärppiä (kuvassa) ja Tampereelle nousevaa tapahtuma-areenaa samaan aikaan, kun se on hakenut lyhennysvapaata lainoihin. LEHTIKUVA / Kalle Parkkinen

Teknologiayhtiö Uros on saanut useita kertoja lisää laina-aikaa ja lyhennysvapaata julkisin varoin myönnettyihin lainoihin samalla, kun yhtiö on kertonut satojen miljoonien liikevoitosta sekä sponsoroinut jääkiekkoseura Kärppiä ja Tampereelle nousevaa tapahtuma-areenaa.

Valtiokonttori vaatii yhtiöltä oikeusteitse saatavia kahdesta Business Finlandin lainasta, jotka Uros nosti 2010-luvun alussa. Korkomenoineen ne ovat noin kuusi miljoonaa euroa. Yhtiö on saanut lyhennysvapaata ja laina-ajan jatkoa yhteen lainaan kolme kertaa ja toiseen neljä kertaa vuosina 2015–2020.

Kyse on vuosina 2011 ja 2012 tehdyistä lainoista, jotka myönsi Business Finlandin edeltäjä, Innovaatiorahoituskeskus Tekes.

Lainat ovat maksamatta siitä huolimatta, että Uros väittää tehneensä pelkästään vuosina 2017–2019 yhteensä yli 300 miljoonaa euroa liikevoittoa. STT kertoi syyskuussa, että yhtiön kertomat mahtavat voitot eivät välttämättä perustu todelliseen liiketoimintaan.

Vaikka yhtiö ei ole lyhentänyt lainaansa, se on samaan aikaan toiminut näyttävästi urheilusponsorina Oulussa ja Tampereella.

Aiemmin julkisuudessa on kerrottu, että Tampereen areenayhtiö on pyytänyt Urokselta kirjallista selvitystä sitä koskevasta uutisoinnista. Selvityksen on määrä valmistua tänään. Areenayhtiön mukaan Uros on kuitenkin hoitanut kaikki velvollisuutensa eli maksanut sponsorimaksunsa.

Liigaseura Oulun Kärpät ei ole vaatinut Urokselta selvitystä toiminnastaan, sillä seuralla ei ole ollut ongelmia yhtiön kanssa, kertoo Kärppien toimitusjohtaja Tommi Virkkunen STT:lle. Virkkusen mukaan yhtiön maksut seuralle ovat tulleet normaalisti.

Uros toimi Kärppien pääsponsorina neljän kauden ajan syksystä 2017 alkaen, eli järjestely päättyi viime kauteen. Yhtiö jatkaa edelleen seuran sponsorina. Virkkusen mukaan nykyinen sopimus kattaa tämän kauden, eikä tänä vuonna yhtiö ole enää seuran pääyhteistyökumppani.

Oululaistaustainen Uros nousi valtakunnalliseen julkisuuteen kevättalvella 2020, jolloin sen kerrottiin sponsoroivan Tampereelle tämän vuoden lopussa valmistuvaa monitoimiareenaa. Areenan nimeksi on tarkoitus tulla Uros Live -areena. Yhtiön perustaja ja pääomistaja Jyrki Hallikainen tunnetaan jääkiekon ystävänä.

Kärpät kertoi syksyllä 2020, että yhtiö pilotoi seuran kanssa niin ikään Uros Live -nimellä kulkevaa alustaa, jonka tarkoituksena on tarjota tapahtumanjärjestäjille vuorovaikutusta katsojien kanssa. Katsojille on luvattu lisäsisältöä sekä reaaliaikaisia digitaalisia kokemuksia.

Yhtiö on aiemmin Aamulehdelle perustellut yhteistyötä kumppanuuksina, joiden kanssa on rakennettu ymmärrystä tapahtumakentästä.

Uros ei kommentoinut STT:lle, miksi yhtiö on lähtenyt mukaan sponsorointeihin, vaikka se on samaan aikaan tarvinnut maksuaikaa ja lyhennysvapaata lainoilleen.

"En pysty kommentoimaan näitä menneisyydessä tehtyjä päätöksiä, koska en itse ole ollut niissä mukana", konsernin toimitusjohtajana lokakuun alussa aloittanut Rauno Jokelainen kertoi tekstiviestillä.

Hallikainen ei vastannut yhteydenottoihin.