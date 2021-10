Sairaalassa on 26 koronapotilasta enemmän kuin toissa päivänä – suurten kaupunkien jätevesissä koronaviruksen määrä on kasvussa

THL:n jätevesiseurannan perusteella koronaviruksen kokonaismäärä Suomen suurimmissa kaupungeissa on lisääntynyt. Lehtikuva / Silja-Riikka Seppälä

Suomessa on sairaalahoidossa 171 koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunutta ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Heistä tehohoidossa on 28.

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden yhteismäärä on noussut keskiviikosta 26 ihmisellä, mutta tehohoidossa on viisi ihmistä vähemmän kuin keskiviikkona.

Tänään Suomessa on raportoitu 325 uutta koronavirustartuntaa. Kahden viime viikon aikana on raportoitu 7 154 tartuntaa, mikä on 1 337 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

THL:n jätevesiseurannan perusteella koronaviruksen kokonaismäärä Suomen suurimmissa kaupungeissa on lisääntynyt. Tutkituista kaupunkialueista aiempaan viikkoon verrattuna enemmän koronavirusta havaittiin Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Turussa, Oulussa, Jyväskylässä ja Hämeenlinnassa.

Eniten viruksen määrä jätevedessä lisääntyi Jyväskylässä.

Vaasan ja Lappeenrannan jätevesissä koronavirusta oli hieman vähemmän kuin aiemmalla viikolla. Joensuussa ja Porissa koronaa havaittiin suunnilleen saman verran kuin aiemmalla viikolla. Vertailtavat näytteet otettiin 3.–5. lokakuuta ja 26.–27. syyskuuta.

Jompikumpi tuloksista puuttuu Rovaniemeltä, Kouvolasta ja Kuopiosta.

Jätevesiseurannan tuoma tilannekuva koronaviruksen lukumääristä on testausaktiivisuudesta riippumaton. THL:n mukaan se tukee muita epidemian mittareita.

Ilmaantuvuusluku eli tautitapausten määrä kahdelta viikolta sataatuhatta asukasta kohti on nyt Suomessa 129, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli 105.

Alueellisesti korkein ilmaantuvuusluku on Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirissä, jossa se on 217. Toiseksi korkein ilmaantuvuus on Satakunnan sairaanhoitopiirissä, jossa se on 214.

Vähiten koronaa on kahden viikon ajalla havaittu Ahvenanmaalla, jossa ilmaantuvuus on 20. Toisiksi matalin ilmaantuvuus on Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirissä, jossa se on 29. Ilmaantuvuusluvut ovat pyöristettyjä.

Uudenmaan alueellisessa koordinaatioryhmässä päätettiin eilen hyväksyä pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän laatima maskisuositus koskemaan koko Uuttamaata, kertoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri.

"Kehotamme väestöä jatkamaan maskien käyttöä rokotussuojasta riippumatta joukkoliikenteessä, yleisissä sisätiloissa ja kaikissa tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa ja tartuntariski on olemassa”, sanoo apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan Uudellamaalla epidemiatilanne on kääntynyt huonompaan suuntaan useissa kunnissa.