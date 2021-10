Kysely: Yrittäjistä reilu kolmannes ei halua palkata uusia työntekijöitä

Yrittäjistä 36 prosenttia ei aio palkata uusia työntekijöitä, kerrotaan Suomen Yrittäjien kyselyssä. LEHTIKUVA / Mesut Turan

Yrittäjistä 36 prosenttia ei aio palkata uusia työntekijöitä, kerrotaan Suomen Yrittäjien kyselyssä. Yrittäjägallupin mukaan etenkin palvelualoilla on yrityksiä, jotka eivät aio työllistää. Eniten työllistämistä suunnittelevia yrityksiä on teollisuudessa.

Kyselyn mukaan yrittäjien parissa suosituimpia työllistämisen tukikeinoja olisivat esimerkiksi määräaikaisuuksien helpottaminen, palkkatuki, henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen alle 10 hengen yrityksissä ja paikallisen sopimisen lisääminen.

Suomen Yrittäjien mukaan erityisesti alle kymmenen ihmistä työllistävät yritykset tarvitsevat apua työllistämisessä, jota helpottaisi järjestön mukaan irtisanomissuojan heikentäminen.

"Koronakriisi on iskenyt lujaa tähän ryhmään. Näitä yrityksiä on paljon ja heitä pitäisi rohkaista työllistämään" Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Kyselyssä 70 prosenttia yrityksistä kertoi, että ne työllistäisivät enemmän, jos työehdoista voisi sopia enemmän paikallisesti.

Tutkimuslaitos Kantar haastatteli kyselyä varten elokuussa 1 040:tä yrittäjää sekä yrityksen edustajaa. Virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, jolla on noin 115 000 jäsenyritystä. Jäsenyrityksistä 50 000 on työnantajayrittäjiä, jotka työllistävät noin 660 000 henkilöä.