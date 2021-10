THL: Suomessa on raportoitu 622 uutta koronatartuntaa ja 9 uutta kuolemantapausta

Kaikkiaan Suomessa on raportoitu pandemian aikana 147 919 koronavirustartuntaa.

Kaikkiaan Suomessa on raportoitu pandemian aikana yhteensä lähes 148 000 koronavirustartuntaa, kertoo THL. LEHTIKUVA / Emmi Korhonen

Suomessa on raportoitu 622 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 7 667 tartuntaa, mikä on 1 927 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

THL kertoo, että koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu eilisen jälkeen yhdeksän. THL:n mukaan koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut Suomessa yhteensä 1 109 ihmistä.

Kuolleista useampi kuin neljä viidestä on ollut yli 70-vuotiaita.