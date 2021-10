Yhä useampi nuori syyllistyy mopomiittien ylilyönteihin – Uutena ilmiönä mukaan on tullut poliisin toiminnan vakava ja tahallinen häirintä

Kimmo Haimi

Nuoret voisivat miettiä, miten käyttäytyvät jatkossa liikennesääntöjä ja poliisia kohtaan sekä sitä haluavatko he jatkossa miittejä järjestettävän. Kuvan henkilöt eivät liity tapaukseen. Kuvituskuva.

Länsi-Uudenmaan poliisilla on vakavaa kerrottavaa nuorten mopoilijoiden kokoontumisajoista. Esimerkiksi syyskuun lopussa Lohjalla järjestetyssä ”mopomiitissä” ylilyönteihin syyllistyi lukuisia nuoria niin ajotavan kuin viranomaisten kohtaamisen puitteissa.

Nuoret mopoilijat ja paikalla ollut yleisö käyttäytyivät erittäin huonosti niin liikennesääntöjä ajatellen kuin paikalle mennyttä poliisia kohtaan.

"Poliisimme havaitsivat jälleen keulimisia ja muuta vaarallista toimintaa väkijoukon keskellä ajettaessa. Nuoret eivät selvästikään tätä miellä vaaralliseksi, ja he pitävät sitä keskuudessaan yleisesti hyväksyttävänä ja arvostettuna. Virheellistä kuvitelmaa on myös se, että väkijoukossa on jotenkin sallitumpaa rikkoa liikennesääntöjä, kertoo komisario Hannu Kontola tiedotteessa.

Kontolan mukaan aikuiseksi kasvamiseen liittyy tämän tyyppinen ajattelu. Miiteissä on kuitenkin kohonnut riski vakaville loukkaantumisille tai kuolemille, kuten esimerkit menneeltä kesältä valitettavasti osoittavat.

Poliisi pyrkii olemaan paikalla ennalta estämässä pahimmat mahdolliset seuraukset ja oheisrikokset, kuten esimerkiksi pahoinpitelyt.

Poliisi ei voi katsoa kyseenalaista toimintaa läpi sormien.

"Vaarallisen ajokäyttäytymisen rinnalle uutena ilmiönä mukaan on tullut poliisin toiminnan vakava ja tahallinen häirintä. Tätä valitettavasti tapahtui myös Lohjalla", Kontola sanoo.

Yleensä isossa porukassa on joku huonosti käyttäytyvä, mutta Lohjan mopomiitissä ylilyönteihin syyllistyi todella suuri joukko. Poliisiauton mennessä paikalle se esimerkiksi piiritettiin välittömästi ikään kuin ennalta sovitusti noin sadan nuoren toimesta.

Poliisille ilmoitettiin, ettei heillä ole tänne mitään asiaa pilaamaan miittiä. Poliisiauton ollessa väkijoukon keskellä se kuorrutettiin syljellä, ja siitä yritettiin irrottaa rekisterikilpiä.

Kontolan mukaan tässä ylitettiin raja, mitä ei enää katsota läpi sormien.

Edellä kuvatulla tavalla menetellessään nuori ei välttämättä miellä sitä, että hän syyllistyy asiassa jo niin vakavaan rikokseen, että sillä on vaikutuksia pitkälle nuoren omaan tulevaisuuteen, kuten työnsaantiin tai opintoihin."

Nuoret voisivat Kontolan mukaan miettiä, miten käyttäytyvät jatkossa liikennesääntöjä ja poliisia kohtaan sekä sitä haluavatko he jatkossa miittejä järjestettävän.

"Myös vanhemmat voisivat vielä teroittaa nuorille, mitä tarkoittaa rikosoikeudellinen vastuu ja mitkä seuraamukset esimerkiksi virkamiehen vastustamisella tai haitanteolla virkamiehelle voi olla."