Kärsinyt ravintola-ala toivoo helpotusta erittäin hyväksi ennakoidusta pikkujoulukaudesta – MaRa vaatii rajoitusten purkamista viivytyksettä

Alan edunvalvoja ja työmarkkinajärjestö MaRa vaatii, että hallituksen lupauksen mukaisesti ravintoloita koskevat rajoitukset kumotaan viivytyksettä, kun noin 80 prosentilla väestöstä on ollut mahdollisuus saada täysi rokotesuoja. LEHTIKUVA / Antti Aimo-Koivisto

Koronarajoitteista pahasti kärsinyt ravintola-ala elättelee toivoa jopa erittäin hyväksi ennakoidusta pikkujoulukaudesta. Alan edunvalvoja ja työmarkkinajärjestö MaRa vaatii, että hallituksen lupauksen mukaisesti ravintoloita koskevat rajoitukset kumotaan viivytyksettä, kun noin 80 prosentilla väestöstä on ollut mahdollisuus saada täysi rokotesuoja.

MaRan jäsenkyselyn mukaan loppukesä sujui heikosti matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan yrityksillä. Puolella yrityksistä liikevaihto oli heinä–syyskuussa vähintään 30 prosenttia pienempi kuin vastaavaan aikaan kaksi vuotta sitten ennen pandemiaa. Vähän yli viidenneksellä liikevaihto kasvoi ainakin vähän.

Pikkujoulut ovat ravintola-alan tärkein sesonki, ja MaRan mukaan hallituksen asettamien rajoitusten jatkuminen huolettaa pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa, Päijät-Hämeessä, Pohjanmaalla ja Satakunnassa.

Vajaat 40 prosenttia yrityksistä odottaa yhtä hyvää pikkujoulukautta kuin 2019 ja hieman yli 60 prosenttia sitä huonompaa. MaRa:n mukaan tulosta tulkitessa tulee huomioida, että pikkujoulukausi vuonna 2019 oli erinomainen.

"Pikkujoulukaudesta on mahdollisuus tulla erittäin hyvä. Olen keskustellut lukuisten jäsenyritystemme kanssa, ja ne kaikki odottavat erinomaista pikkujoulukautta. Ravintoloita koskevat rajoitukset on kumottava, kuten pääministeri Sanna Marin (sd) on julkisuudessa luvannut, kun noin 80 prosentilla väestöstä on ollut mahdollisuus saada täysi rokotesuoja", kertoo tiedotteessa MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi.

Lapin mukaan koronatodistus toimii välivaiheena hetken aikaa, mutta rajoitukset on purettava viivytyksettä kokonaan.

"Koronatodistusta ei voida käyttää perusteena jatkaa ankaria ravintolarajoituksia. Ravintola-alan yrittäjät ja työntekijät ovat kärsineet niin pitkään heikosta toimeentulosta, että he eivät enää pysty kantamaan rajoituksista aiheutuvaa toimeentulon menetystä", Lappi sanoo.

MaRan mukaan Suomen alalle antamat valtiontuet ovat olleet EU-maiden heikoimpia. MaRan jäsenyritykset ovat saaneet valtiolta tukea heinäkuun 2021 loppuun mennessä noin 400 miljoonaa euroa, joka järjestön mukaan on vain pieni osa niiden koronan takia kärsimistä tappioista.

Jäsenkyselyn mukaan ulkomaalaisista matkailijoista ja liikematkailijoista riippuvaisten hotellien, ohjelmapalveluyritysten, kongressien ja messujen näkymät loppuvuoteen ovat synkät. Myös henkilöstöravintoloita painaa yhä etätyön määrä.

MaRan jäsenkyselyyn vastasi yli 400 yritystä muun muassa hotellien ja kylpylöiden, henkilöstö- ja ruokaravintoloiden sekä pubien ja yökerhojen toimialoilta.