THL ja STM: Suomalaisten rokotusinto hiipunut – "Jokainen kohtaa koronaviruksen jossain vaiheessa"

Uusia koronavirustartuntoja on ilmaantunut Suomessa kahden viimeksi kuluneen viikon aikana 140 sataatuhatta asukasta kohden.

THL:n Mika Salmisen arvion mukaan koronavirus tulee kiertämään väestön keskuudessa pitkään. LEHTIKUVA / Markku Ulander

Kahden viimeksi kuluneen viikon aikana Suomessa on raportoitu lähes kolmannes enemmän koronatartuntoja kuin näitä edeltävien kahden viikon aikana, kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä sosiaali- ja terveysministeriö (STM).

Ne tiedottivat koronatilanteesta viikoittaisessa katsauksessaan torstaina.

Tämä on yli 30 prosenttia enemmän kuin näitä edeltävien kahden viikon aikana.

Tartuntojen määrän nousu on Suomessa kuitenkin tasaantunut.

Viikoittainen todettujen koronatapausten määrä on viimeiset kaksi viikkoa pysynyt lähes samana.

Johtaja Mika Salminen THL:stä painotti, että koronatauti ei enää häviä Suomesta nykytekniikalla.

"Jokainen suomalainen kohtaa koronaviruksen jossain vaiheessa. Rokotus suojaa vakavalta taudilta hyvin, ja se suojaa myös tartunnalta. Mutta jos et ole rokotettu, varmasti saat taudin jossain vaiheessa", Salminen linjasi.

Suomessa on raportoitu 502 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Kahden viime viikon aikana on raportoitu 7 743 tartuntaa, mikä on 1 781 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan Suomessa on raportoitu pandemian aikana yli 149 000 koronavirustartuntaa.

Koronakuolemia on raportoitu Suomessa yhteensä 1 112.

Suomessa on viime päivinä keskusteltu tiiviisti siitä, miten laajaan osaan väestöä on syytä ulottaa koronarokotusten kolmas annos. Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (KRAR) pohti asiaa kokouksessaan keskiviikkona.

"Seurantatutkimuksissamme ei ole havaittu viitteitä rokotteiden kahden ensimmäisen annoksen tuoman suojan hiipumisesta Suomessa", Salminen kertoi.

THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio täydensi, että rokotteen kolmannen annoksen saajien rajaamisessa ei ole tarvis edetä kiireellisesti.

"Nyt keskitytään rokotteen ykkös- ja kakkosannoksiin."

Kontion mukaan THL on valmis tiedottamaan kolmannesta rokoteannoksesta ensi tiistaina.

Toisen koronavirusrokotuksen on Suomessa saanut 74,5 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä, kertoo THL.

Toisen rokoteannoksen on saanut noin 3,64 miljoonaa ihmistä. Toisen annoksen saaneiden määrä nousi eilisestä yli 16 000 ihmisellä.

Nykyisen arvion mukaan 80 prosentin rokotuskattavuuteen on edelleen mahdollista päätä lokakuun loppuun mennessä, jos rokotuskattavuuden nousu ei hidastu.

THL ja STM kuitenkin varoittavat, että suomalaisten koronarokotusinto on hiipunut. Terveysviranomaiset tähdensivät torstaina, että epidemian hillitsemiseksi tärkeintä on kaikin keinoin edistää mahdollisimman korkeaa rokotuskattavuutta.

"Tavoitteeksi otetusta täysin rokotettujen 80 prosentin kattavuudesta puuttuu noin 238 000 rokotusta", Kontio kertoi.

Salminen lisäsi, että tiukka eristäytymispolitiikka, jota on noudatettu esimerkiksi Australiassa, ei pitkän päälle onnistu koronatartuntojen estämisessä.

"Rokottaminen on parempi vaihtoehto."

Sairaalahoitoon koronatartunnan vuoksi päätyneiden määrä on noussut nyt Suomessa.

"Tehohoidossa kriittinen raja menee noin 50 potilaassa. Jos se ylittyy, muuta hoitoa joudutaan rajoittamaan, mikäli potilaat ovat jakaantuneet tasaisesti koko maahan", sanoo Mika Pohjola STM:stä.

Salmisen mukaan riskinä on alkavana talvena myös se, että influenssa tekee paluun Suomeenkin. Viime talvena influenssaepidemia jäi käytännössä kokonaan tulematta.

Koronasairauden riskit kohoavat, jos sattuu samaan aikaan saamaan influenssan.

"Nyt on syytä antaa vahva suositus siitä, että kannattaa ottaa myös influenssarokotus. Influenssa- ja koronapiikin voi tarvittaessa saada myös samalla kertaa", Salminen kertoo.