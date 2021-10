Sairaalahoidossa on 192 koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunutta – tehohoidossa 36

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 7 763 tartuntaa.

Rokotusreaktioiden vuoksi hoitoon on hakeutunut Husin mukaan hyvin vähän potilaita. Lehtikuva / Seppo Samuli

Suomessa on sairaalahoidossa 192 koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunutta ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Heistä tehohoidossa on 36.

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden yhteismäärä on noussut keskiviikosta viidellä. Tehohoidossa on sama määrä ihmisiä kuin keskiviikkona.

Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia ei todettu. Koronakuolemia on raportoitu Suomessa yhteensä 1 116.

Uusia koronavirustartuntoja on raportoitu 723. Kahden viime viikon aikana on raportoitu 7 763 tartuntaa, mikä on 1 632 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan Suomessa on raportoitu pandemian aikana 149 897 koronavirustartuntaa.

Koronarokotteen aiheuttamat päivystys- ja sairaalahoitoa vaativat reaktiot ovat jääneet Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella vähäisiksi.

Alueella annettujen rokoteannoksien määrä on yli 2,4 miljoonaa, mutta rokotusreaktioiden vuoksi hoitoon on hakeutunut Husin mukaan hyvin vähän potilaita. Samoin sairaalahoitoa koronarokotteesta aiheutuneiden oireiden tai haittavaikutusten vuoksi vaativien potilaiden määrä on jäänyt vähäiseksi.

Täysi rokotekattavuus Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella on 66,9 prosenttia. Suomalaisista 65,5 prosenttia on ottanut molemmat rokoteannokset.