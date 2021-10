Junat pysähtyvät jälleen Seinäjoella, myöhästymiset mahdollisia

Rataliikennekeskuksen mukaan junia korvaavat bussikuljetukset on lopetettu. LEHTIKUVA / Roni Rekomaa

Matkustajajunat voivat jälleen pysähtyä Seinäjoella ja junia korvaavat bussikuljetukset on lopetettu, tiedottaa Fintrafficin rataliikennekeskus. Eilen tapahtunut sähköratavaurio on saatu rataliikennekeskuksen mukaan rajattua siten, että raide 4 on matkustajaliikenteen käytössä normaalisti.

Koska matkustajajunille on käytössä vain yksi raide, junaliikenteen myöhästymiset ovat mahdollisia. Rataliikennekeskuksesta kerrotaan, että kokonaan vaurio saataneen korjattua iltapäivän aikana.

Aiemmin rataliikennekeskus tiedotti, että Etelä-Karjalassa Lappeenrannan ja Lauritsalan välinen rataosuus on edelleen suljettuna junaliikenteeltä ratatöiden viivästymisen vuoksi. Kunnossapito on arvioinut, että osuus saataisiin avattua liikenteelle puoleenpäivään mennessä. Siihen asti henkilöjunat korvataan linja-autoilla.