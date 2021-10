THL: Suomessa on raportoitu 580 uutta koronavirustartuntaa

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 7 677 tartuntaa, mikä on 886 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Suomessa on raportoitu 580 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 7 677 tartuntaa, mikä on 886 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

THL:n mukaan Suomessa on raportoitu eilisen jälkeen kahdeksan uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut Suomessa yhteensä 1 128 ihmistä.

