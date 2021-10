THL: Suomessa raportoitu 312 uutta koronatartuntaa

Eilisen jälkeen Suomessa on kerrottu viidestä uudesta koronakuolemasta.

Sairaalahoidossa on koronaviruksen vuoksi Suomessa yhteensä 208 potilasta, joista 32 on tehohoidossa. LEHTIKUVA / Hannu Rainamo

Suomessa on raportoitu 312 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 7 605 tartuntaa, mikä on 707 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan Suomessa on raportoitu pandemian aikana 152 099 koronavirustartuntaa.

Eilisen jälkeen Suomessa on kerrottu viidestä uudesta koronakuolemasta. Koronakuolemia on raportoitu Suomessa yhteensä 1 133.

Sairaalahoidossa on koronaviruksen vuoksi Suomessa yhteensä 208 potilasta, joista 32 on tehohoidossa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto määrää pakolliset terveystarkastukset Helsingin Hernesaaressa sijaitsevan Helsinki Shipyard Oy:n telakalla työskenteleville koronatilanteen vuoksi.

Telakalla työskentelee yli tuhat ihmistä.

Aluehallintoviraston mukaan tänä syksynä telakalla on todettu lukuisia koronavirustartuntoja, jotka ovat aiheuttaneet laajoja ja vaikeasti hallittavia tartuntaketjuja.