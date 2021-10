Pikkulasten rokotuskattavuus on Suomessa erittäin hyvä – joiltain osin jopa parantunut

Kurkkumädältä, jäykkäkouristukselta, hinkuyskältä, poliolta ja Hib-taudeilta suojaavan rokotteen on saanut yli 98 prosenttia vuonna 2018 syntyneistä lapsista.

Lasten rokotusohjelmaan kuuluvien rokotteiden rokotuskattavuus on Suomessa yhä erittäin hyvä. LEHTIKUVA / Mikko Stig

Lasten rokotusohjelmaan kuuluvien rokotteiden rokotuskattavuus on Suomessa yhä erittäin hyvä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Joidenkin rokotteiden kohdalla kattavuus on jopa hieman parantunut.

Viitosrokotteen eli kurkkumädältä, jäykkäkouristukselta, hinkuyskältä, poliolta ja Hib-taudeilta suojaavan rokotteen on saanut yli 98 prosenttia vuonna 2018 syntyneistä lapsista. Heistä rotavirusrokotteen on saanut 93 prosenttia ja pneumokokkirokotteen lähes 97 prosenttia.

"Molempien rokotteiden suosio on ollut kasvussa jo useamman vuoden ajan. Olen ilahtunut, että kasvua on ollut etenkin länsirannikolla, missä rokotuskattavuus on perinteisesti ollut hieman muuta maata matalampi", kertoo THL:n ylilääkäri Ulpu Elonsalo.

Rokottamattomuus on Suomessa harvinaista. Vain noin prosentti lapsista ei ole saanut rokotusohjelmaan kuuluvia perusrokotuksia lainkaan kolmivuotiaaksi ehtiessään.