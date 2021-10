Vuokra-asuntojen saatavuus ei enää pahenna työvoimapulaa – Lahti, Kuopio ja Jyväskylä ovat putoamassa kuuden isoimman kaupungin kelkasta

Sanne Katainen

Muuttovoiton ja työvoiman saatavuuden kannalta asuntojen tarjonnassa saatetaan Vuokraturvan arvion mukaan olla lähellä optimaalista tasapainotilaa

Vuosikymmeniä on puhuttu asunto- ja työmarkkinoiden sovittamattomasta ristiriidasta. Siellä, missä olisi töitä, ei ole asuntoja. Ja siellä, missä olisi asuntoja, ei ole töitä.

Kasvukeskusten työvoimapula nostaa jälleen päätään. Uutta on se, että kaikissa kasvukeskuksissa asuntoja ja erityisesti vuokra-asuntoja on hyvin tarjolla, Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola sanoo tiedotteessa.

Jos työnantajan tarjoamat vetovoimatekijät ovat tarpeeksi vahvat, työn perässä muuttaminen ei enää edes pääkaupunkiseudulla kompastu asunnon saamiseen. Tällä on merkitystä myös Suomen kansainväliselle kilpailukyvylle.

Vuokranantajien keskuudessa nykyinen tilanne Suomen kasvukeskuksissa nähdään jopa ylitarjontana. Muuttovoiton ja työvoiman saatavuuden kannalta saatetaan itse asiassa olla lähellä optimaalista tasapainotilaa, Vuokraturvasta arvioidaan.

Ylitarjontaan ajautumisen riski on toki myös olemassa, erityisesti jos runsaasta rakentamisesta huolimatta muuttovoitto jää saavuttamatta. Suurista kaupungeista lähinnä tällaista riskiä on 120 000 asukkaan Lahti, jonka keskimääräinen vuosittainen väestönkasvu on vuoden 2010 jälkeen ollut ainoastaan kolme promillea.

Vielä 10 vuotta sitten vaikutti siltä, että 100 000 asukkaan rajapyykki on sopiva erottamaan Suomen suuret ja pienet kaupungit. Nyt kehitys pakottaa Metsolan mielestä pohtimaan, olisiko 200 000 asukkaan jakolinja jatkossa perustellumpi.

Sen tuntumaan tai yli yltää kuusi kaupunkia, suuruusjärjestyksessä Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa ja Oulu ja Turku. Jyväskylällä Kuopiolla ja Lahdella on enemmän yhteistä keskisuurten kaupunkien kuin kärkikuusikon kanssa.

Keskisuurten kaupunkien ja niiden asuntomarkkinoiden pitkän aikavälin näkymät ovat huolestuttavat. Vuokraturva Oy on osaltaan vetänyt johtopäätöksensä, kun se lopettaa lähikuukausina välitystoimintansa Lahdessa.

Maantieteellinen jako voittajiin ja häviäjiin on julma, Metsola sanoo. Koko maasta ei enää löydy edellytyksiä menneiden vuosien tapaan kannattavalle asuntosijoittamiselle. Tuolta epämiellyttävältä tosiasialta on alan toimijoiden ja pankkien yhä vaikeampaa ummistaa silmiään.