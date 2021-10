THL: Koronavirustaudin sairastaneiden mahdollista saada toinen rokoteannos – sen myötä voi saada myös koronapassin

Tällä hetkellä sairastetusta koronavirustaudista ja yhdestä rokoteannoksesta ei ole mahdollista saada EU:n koronarokotustodistusta. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA \

Koronavirustaudin sairastaneet voivat saada toisen koronarokoteannoksen, jos se on tarpeen esimerkiksi matkustamisen vuoksi, linjaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Laitos on tänään päivittänyt ohjeistustaan. Aiemmin THL on suositellut sairastaneille vain yhtä rokoteannosta, mikä ei riitä koronapassiin.

Suomessa koronapassina toimivan EU:n koronatodistuksen saa vain, jos on saanut täyden rokotesarjan tai sairastanut taudin kuuden kuukauden sisällä tai on näyttää negatiivinen testitulos. Kaikissa kunnissa ei ole annettu taudin sairastaneille toista rokotusta, vaikka taudista olisi yli kuusi kuukautta. Näitä väliinputoajia on noin 30 000, ja he ovat kokeneet tilanteen epäreiluksi. Heille ainoa mahdollisuus saada koronapassi on ollut hankkia negatiivinen koronatestitodistus, joka on voimassa 72 tuntia. Esimerkiksi Helsingin kaupunki ei ole antanut toista rokoteannosta koronataudin jo sairastaneille.

THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio kertoo STT:lle, että THL ei ole aiemminkaan toista rokoteannosta kieltänyt, vaan on ottanut asiaan kantaa pelkästään lääketieteellisellä perusteella. Suojan kannalta toista rokotetta ei tarvita.

"Nyt laitoimme ohjeeseen, että jos henkilö sen itse välttämättä haluaa, niin se voidaan antaa. Mikä se syy sitten onkaan", Kontio sanoo.

Ohjeistus koskee siis muitakin syitä kuin matkustamisen.

Kontio korostaa, että THL:n ohjeet ovat suosituksia eivätkä sido kuntia. Suoranaisesti lääketieteellisesti oikeutta toiseen rokoteannokseen ei taudin sairastaneilla ja kertaalleen rokotetuilla Kontion mukaan ole. THL kuitenkin toivoo, että tarkennettu ohjeistus huomioidaan kunnissa.

"Tilanne on poikkeuksellinen ja tosi hankala", Kontio sanoo.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Daniel Sazonov sanoo STT:lle, että kaupunki on toiminut vahvasti THL:n ohjeistusten pohjalta.

"Helsingin kaupunki on jo linjannut, että jos THL muuttaa ohjeistustaan tämän osalta, niin me ryhdymme toimimaan muuttuneen ohjeistuksen mukaisesti, Sazonov kertoo.

Hän kertoo saaneensa itsekin yhteydenottoja ihmisiltä, jotka ovat joutuneet ongelmallisiin tilanteisiin, kun koronapassi ei ole toiminut yhdellä rokotteella, vaikka pohjalla on sairastettu tauti. Koronapassia olisi tarvittu akuutisti Suomessa tai matkustamiseen.

"Kyllä meillä alkaa olla jo koronataudin sairastaneita sellainen määrä, että kysymys ei ole enää yksittäisistä ihmisistä, joita tämä koskee."

THL:n Mia Kontio kertoo, että senkin eteen tehdä edelleen töitä, että yhdistelmä sairastettu tauti ja yksi rokoteannos riittäisivät EU:n koronapassiin, mutta asiasta päättää EU.

Aiemmin torstaina sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja THL:n tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että STM hakee ratkaisua siihen, miten koronan yli kuusi kuukautta sitten sairastaneet ja yhden rokoteannoksen saaneet voisivat saada koronapassin.