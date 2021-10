Kissakriisiä käsitellään eduskunnassa — kansalaisaloite haluaa tehdä kissojen rekisteröinnistä velvollisuuden

Rami Marjamaki

Populaatiokissat kärsivät nälästä, kylmästä, sisäsiittoisuudesta sekä tarttuvista taudeista ja loisista.

Lähes 800 eläinlääkärin kannattama kissakriisi hallintaan -kansalaisaloite tuli eduskunnan täysistunnon lähetekeskusteluun tänään. Kansalaisaloitteen tavoitteina on säätää kissojen hallitsematon lisäännyttäminen lainvastaiseksi, sekä tehdä kissojen tunnusmerkitsemisestä ja rekisteröinnistä omistajan velvollisuus

Suomessa hylätään yli 20 000 kissaa vuosittain, kerrotaan Suomen eläinsuojelun lähettämässä tiedotteessa. Populaatiokissat kärsivät nälästä, kylmästä, sisäsiittoisuudesta sekä tarttuvista taudeista ja loisista. Kissapopulaatiot syntyvät ja kasvavat ihmisen toimien seurauksena, ja suurin osa niistä saa alkunsa leikkaamattomista, vapaana ulkoilevista kotikissoista.

"Kissakriisi on mahdollista ratkaista. Omistajalle tulee säätää velvollisuus estää pitämiensä kissojen hallitsematon lisääntyminen. Lisäksi kissojen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti on säädettävä pakolliseksi vähintään samalla aikataululla kuin koirien vastaava, vuoden 2023 alussa voimaan tuleva velvoite. Eläinsuojelullisesti kissojen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti on vielä tärkeämpää kuin koirien", sanoo kansalaisaloitteen vastuuhenkilö Teija Englund tiedotteessa.

Maa- ja metsätalousministeriö, Ruokavirasto ja SEY Suomen eläinsuojelu tekivät eläinlääkäreille suunnatun kyselyn kissojen hyvinvoinnin ongelmakohdista vuonna 2019.

Eläinlääkärit pitivät vakavimpina kissoja koskevina eläinsuojeluongelmina vapaasti lisääntyviä kissoja, kissapopulaatioita sekä hylättyjä kissoja.

Jo aiemmin lokakuun alussa yhteensä 75 eläinsuojeluyhdistystä ja muuta alan toimijaa laati yhdessä tilannetta käsittelevän kirjelmän. Kirjelmä toimitettiin kansanedustajille Eläinten päivänä 4.10.