”Rakkaus salmiakkiin erottaa suomalaiset muista" — herkkusuiden ykkössuosikkia tilataan myös ulkomaille koti-ikävää lieventämään

Sanne Katainen

Jos pitäisi etsiä karkki, joka maistuu ylivoimaisesti parhaiten nimenomaan suomalaisille, vastaus olisi selvä: salmiakki eli ammoniumkloridilla maustettu lakritsimakeinen.

Kun karkkihammasta kolottaa, tietyt maut taltuttavat akuutin makeannälän melkein missä päin maailmaa tahansa, kertoo Fazerin kaupallisten yksiköiden toimitusjohtaja Tom Lind­blad.

”Maitosuklaa toimii oikeastaan kaikkialla joko sellaisenaan tai höystettynä pähkinän-, toffeen- tai marjanpaloilla. Myös hedelmäiset sokerimakeiset maistuvat ympäri maailmaa.”

Näistä maailmanlaajuisista suosikkimauista päästäänkin nopeasti eroihin. Pohjoismaiset kuluttajat toivovat karkkipusseihinsa värikkäiden makeisten lisäksi myös mustia karkkeja.

Suomessa Fazerin tuotteista porskuttavat Lindbladin mukaan vuodesta toiseen Karl Fazer -sarja, eli tuttavallisemmin Fazerin sininen erilaisine makumuunnelmineen, Geisha, Dumle sekä karkkipusseista Tutti frutti ja Ässä Mix. Uutuustuotteista viime vuosina on lyönyt läpi erityisesti Crunchy-sarja.

”Rakkaus salmiakkiin erottaa suomalaiset muista, ja se näkyy myös myynnissä”, kertoo Fazerin viestintäjohtaja Liisa Eerola.

Salmiakki ja Fazerin sininen mainitaankin yleensä ensimmäisten joukossa, kun suomalaiset kaipaavat ulkomaille makuja kotimaasta. Lind­blad vahvistaa epäilyksen, sillä kun ulkomailla asuvat suomalaiset tilaavat tuotteita Fazerin verkkokaupasta, tilaus sisältää usein erilaisia salmiakkituotteita, kuten Ässä Mix-, Pantteri- ja Turkinpippuri-pusseja sekä Fazerin sinistä eri muodoissa.

”Suomalaisten verkkokauppatilaukset ulkomaille ovat hyvin samannäköiset kuin kotimaan myynti, vaikka suosikkituotteet ovatkin sinisen jälkeen eri järjestyksessä”, Lindblad kuvailee.

Maitosuklaata on maailma täynnä, mutta miksi juuri Fazerin sinisen makua kaivataan kaukomailla? Lindbladin mukaan tuotteen maku erottuu kahdesta syystä: Fazerin sinisen valmistuksessa käytetään ecuadorilaista Arriba-kaakaota eikä yleisempiä länsiafrikkalaisia kaakaolajikkeita. Lisäksi sinisen valmistuksessa käytetään tuoretta maitoa eikä maitojauhetta.

Fazer vie suklaita ja makeisia noin 40 maahan, ja suurin yksittäinen vientimaa on Ruotsi. Länsinaapureille maistuvat Fazerin sinisen lisäksi erityisesti Dumlet, Geishat ja Tutti frutit.

Lindbladin mukaan Fazerin tuotteiden vienti on sikäli helppoa, että yrityksellä on tuotteita kaikissa tuotekategorioissa suklaalevyistä konvehteihin, purkasta kekseihin ja sokerimakeisista salmiakkiin.

”Mutta voisi sanoa, että mitä kauemmas esimerkiksi Aasian suuntaan mennään, sitä suklaapainotteisemmaksi vienti muuttuu.”

Makeiset

Egyptiläisistä hiero­glyfeistä on päätelty, että makeisten valmistus tunnettiin jo noin tuhat vuotta ennen ajanlaskun alkua.Varhaiset makeiset saivat makeutensa hunajasta ja sisälsivät usein erilaisia hedelmiä, pähkinöitä ja yrttejä.Sokeriruo’on ­viljelyn on arvioitu ­alkaneen ­Tyynellämerellä ­sijaitsevalla Uuden-­Guinean saarella noin ­10 000 vuotta sitten. Sokeriruo’osta ­valmistettu sakkaroosi levisi ­Eurooppaan keskiajalla.Sokeriruo’on lisäksi ­sokerijuurikkaalla on ­korkea sakkaroosi­pitoisuus.Vuonna 1918 Suomen kuusi sokeritehdasta ­yhdistyivät Suomen ­Sokeriksi. Nykyään Suomessa on kaksi sokeritehdasta: juurikassokeritehdas Säkylässä Satakunnassa ja sokeripuhdistamo Kirkko­nummella Uudellamaalla.Lähteet: The New York Times 14.8.2019, britannica.com, Sucros