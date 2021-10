Suomessa 1 732 uutta koronatartuntaa – sairaalassa olevien määrä nousi viikonloppuna 215 potilasaaseen

Perjantain jälkeen on raportoitu 11 uutta koronakuolemaa. Yhteensä niitä on Suomessa nyt 1 150.

LEHTIKUVA / Heikki Saukkomaa

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden yhteismäärä on noussut perjantaista kymmenellä ihmisellä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Suomessa on nyt sairaalahoidossa 215 koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunutta, joista tehohoidossa on 34.

Tehohoidossa olevien määrä on noussut perjantaista neljällä.

Perjantain jälkeen on raportoitu 11 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Koronakuolemia on raportoitu Suomessa yhteensä 1 150.

Tänään kerrottiin 1 732 uudesta viikonlopun aikana raportoidusta koronavirustartunnasta.